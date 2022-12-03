Эксперт: причина высокой инфляции - биржа электроэнергии

Глядя на изменение цен на сырье за ​​последний год, Нейвельт пришел к выводу, что и золото, и серебро находятся на одном ценовом уровне, сталь подешевела на 15-20 процентов, медь - чуть более чем на 10 процентов, а пиломатериалы - в половину. Пшеница подешевела примерно на 5 процентов, а соя подорожала на 15 процентов. Нефть подорожала менее чем на 20 процентов, а доллар США укрепился чуть менее чем на 10 процентов по отношению к евро. По словам Нивелта, это не все большие изменения, которые должны были вызвать 20-процентную инфляцию. Также, глядя на эти цены, нельзя сказать, что "деньги сгорают".