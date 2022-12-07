"У нас правовое государство". Кариньш прокомментировал запрет на вещание "Дождя"

На просьбу оценить решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании латвийской лицензии российского независимого СМИ "Дождь" премьер-министр ответил, что не имел возможности ознакомиться с мнением Службы государственной безопасности, на котором основано указанное решение совета.

В целом Кариньш считает, что для оценки подобных случаев в Латвии существует надзор за СМИ, который следит за тем, чтобы работающие в стране СМИ соблюдали в своей деятельности действующие законы и другие нормативные акты. "В данном случае регулятор СМИ считает, что законы не соблюдались. У нас правовое государство, СМИ также имеют возможность обратиться в суд. Комментировать дальше я не хочу", - сказал Кариньш, добавив, что регулятор СМИ независим и он не хочет вмешиваться своими комментариями в его работу.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что Латвия и впредь будет поддерживать журналистов в изгнании, "но, конечно, эти журналисты, как и любые СМИ, должны соблюдать законы нашей страны".

Политик также добавил, что латвийское общество должно продолжать всячески поддерживать Украину и делать все возможное, чтобы она выиграла войну с агрессором Россией.