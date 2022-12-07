Латвия поддерживает уехавших из России журналистов, нелояльных российской власти, но при работе в Латвии все должны соблюдать законы страны, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе TV3 900 sekundes.
"У нас правовое государство". Кариньш прокомментировал запрет на вещание "Дождя"
На просьбу оценить решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании латвийской лицензии российского независимого СМИ "Дождь" премьер-министр ответил, что не имел возможности ознакомиться с мнением Службы государственной безопасности, на котором основано указанное решение совета.
В целом Кариньш считает, что для оценки подобных случаев в Латвии существует надзор за СМИ, который следит за тем, чтобы работающие в стране СМИ соблюдали в своей деятельности действующие законы и другие нормативные акты. "В данном случае регулятор СМИ считает, что законы не соблюдались. У нас правовое государство, СМИ также имеют возможность обратиться в суд. Комментировать дальше я не хочу", - сказал Кариньш, добавив, что регулятор СМИ независим и он не хочет вмешиваться своими комментариями в его работу.
В то же время премьер-министр подчеркнул, что Латвия и впредь будет поддерживать журналистов в изгнании, "но, конечно, эти журналисты, как и любые СМИ, должны соблюдать законы нашей страны".
Политик также добавил, что латвийское общество должно продолжать всячески поддерживать Украину и делать все возможное, чтобы она выиграла войну с агрессором Россией.
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