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"У нас правовое государство". Кариньш прокомментировал запрет на вещание "Дождя"

rus.tvnet.lv/LETA
"У нас правовое государство". Кариньш прокомментировал запрет на вещание "Дождя"
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Valsts kanceleja

Латвия поддерживает уехавших из России журналистов, нелояльных российской власти, но при работе в Латвии все должны соблюдать законы страны, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе TV3 900 sekundes.

На просьбу оценить решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании латвийской лицензии российского независимого СМИ "Дождь" премьер-министр ответил, что не имел возможности ознакомиться с мнением Службы государственной безопасности, на котором основано указанное решение совета.

В целом Кариньш считает, что для оценки подобных случаев в Латвии существует надзор за СМИ, который следит за тем, чтобы работающие в стране СМИ соблюдали в своей деятельности действующие законы и другие нормативные акты. "В данном случае регулятор СМИ считает, что законы не соблюдались. У нас правовое государство, СМИ также имеют возможность обратиться в суд. Комментировать дальше я не хочу", - сказал Кариньш, добавив, что регулятор СМИ независим и он не хочет вмешиваться своими комментариями в его работу.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что Латвия и впредь будет поддерживать журналистов в изгнании, "но, конечно, эти журналисты, как и любые СМИ, должны соблюдать законы нашей страны".

Политик также добавил, что латвийское общество должно продолжать всячески поддерживать Украину и делать все возможное, чтобы она выиграла войну с агрессором Россией.

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