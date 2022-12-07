Латвийцы стали потреблять меньше газа

Всего за десять месяцев 2022 года в Латвии было потреблено 6 163 тераватт-часа (ТВтч) природного газа.

В том числе в октябре по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года потребление природного газа уменьшилось на 62,6% или почти в 2,7 раза, составив 300 806 мегаватт-часов (МВтч). В октябре природного газа в Латвии было потреблено на 19,6% меньше, чем месяцем ранее - в сентябре.

Август этого года был единственным месяцем, когда потребление природного газа увеличилось по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. В августе в Латвии было потреблено 432 157 МВтч природного газа, что на 27,2% больше, чем в августе прошлого года.

При этом наибольшее снижение в процентах по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года зафиксировано в июле, когда потребление природного газа снизилось на 66,8% или в три раза и составило 201 702 МВтч. Также снижение более чем в два раза было в июне, когда было потреблено 201 495 МВтч природного газа, что на 58,1% или в 2,4 раза меньше, чем в июне 2021 года.

В январе этого года в Латвии было потреблено 1535 ТВтч природного газа, что на 20,8% меньше, чем в январе 2021 года, в феврале потребление природного газа составило 1097 ТВтч (-42,3%), в марте - 1015 ТВтч (-30%), в апреле - 672 447 МВтч (-21,2%), в мае - 333 096 МВтч (-32,6%), в сентябре - 374 064 МВтч (-49,3%).

В прошлом году общее потребление природного газа в Латвии составило 12 707 ТВтч, в том числе 9 609 ТВтч за десять месяцев.