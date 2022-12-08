Рассматривается вопрос о выдвижении Ратниекса на должность вице-мэра Риги

Окончательное решение об избрании вице-мэра должно быть принято на заседании Рижской думы.

По неофициальной информации, заседание думы, на котором может быть решен этот вопрос, запланировано на следующую среду, 14 декабря.

Как сообщалось, Национальное объединение выдвигает Ратниекса на пост вице-мэра Риги, сообщил глава фракции "Нацобъединения/ЛОР" Рижской думы Эйнар Цилинскис, который ранее неофициально фигурировал как кандидат на эту должность.

Выдвижение нового вице-мэра было необходимо, поскольку в Сейм был избран предыдущий вице-мэр Эдвард Смилтенс (ЛОР), который стал председателем Сейма.

При формировании коалиции Рижской думы было решено, что фракция Нацобъединения/ЛОР получит пост вице-мэра. Обе партии договорились, что сначала эту должность займет Эдвард Смилтенс, представляющий "Латвийское объединение регионов", а позже - Цилинскис. В сферу ответственности вице-мэра этой фракции были отнесены вопросы сотрудничества Риги и прилегающих к столице населенных мест.

Цилинскис подчеркнул, что выдвижение Ратниекса на пост вице-мэра - это решение фракции, которое он полностью поддерживает. У Ратниекса много обязанностей как во фракции, так и в городской думе, которые он продолжит выполнять.