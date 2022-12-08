Депутат 14-го Сейма Айнар Шлесерс задекларировал наличные накопления в размере 120 000 евро, свидетельствует поданная в Службу госдоходов декларация должностного лица, сообщает агентство LETA.
Декларация Шлесерса: 120 000 евро наличными и более 200 000 евро на счетах
Вступая в должность депутата Сейма, Шлесерс указал, что он является ликвидатором объединения "За хорошую Латвию", членом правления партии "Латвия на первом месте", а также занимает должность в одноименном обществе.
До 28 ноября 2022 года он занимал должность правления и был выгодополучателем связанного со сферой недвижимости предприятия Avadel. В этом предприятии Шлесерсу принадлежит 1000 долей капитала общей стоимостью 10 000 евро. Оборот упомянутого предприятия в 2021 году составил 19 990 евро, год оно завершило с убытками в размере 18 813 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. При посредничестве этого предприятия Шлесерс финансировал размещение агитационных материалов на автобусах Liepājas autobusu parks летом и осенью 2022 года. В 2021 году Генеральная прокуратура наложила арест на эти акции предприятия Шлесерса.
Шлесерсу также принадлежит земля в волости Аннениеку, а в общей собственности ему принадлежит земля в Аглонской волости.
В декларации Шлесерс указал, что накопил в виде наличных средств 120 000 евро, в свою очередь на счетах в трех разных банках у него находится примерно 205 000 евро.
Кроме того, он задекларировал 100 000 евро в виде выданного кому-то займа.
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