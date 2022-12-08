Во всех двадцати магазинах Lidl в Латвии успешно завершен переход на новые электронные ценники (ЭЦ). С введением ЭЦ прежние, бумажные, ценники в магазинах Lidl теперь полностью заменены цифровыми. Подсчитано, что переход на ЭЦ позволит торговой сети Lidl сэкономить не менее 1,8 млн листов бумаги, сообщили RUS TVNET в компании.
Больше никаких "неправильных цен": Lidl перешел на электронные ценники
Современное решение системы ЭЦ позволяет Lidl вносить все изменения цен и информацию о товарах удаленно, автоматически передавая их в режиме реального времени на все магазинные полки. Команды магазинов Lidl теперь освобождены от крайне затратной по времени обязанности постоянно менять ценники в зависимости от изменения цен и могут полностью сосредоточиться на основных процессах работы магазина и на повышении качества обслуживания клиентов.
Компания постоянно тестирует и внедряет различные новые методы, чтобы оптимизировать рабочие процессы в магазинах.
"Наша цель - сделать рабочие процессы в магазинах еще эффективнее. Электронные ценники освобождают наших коллег от обязанностей по размещению ценников мануально, полностью автоматизируя этот процесс. Это особенно актуально для таких товарных групп, как фрукты, овощи и акционные товары, цены на которые меняются очень часто. Отказ от бумажных ценников также экономит миллионы листов бумаги, а кроме того, отпадает необходимость в печати, что снижает наше влияние на окружающую среду", - подчеркивает Мерилин Реттер, руководитель департамента организации продаж Lidl Latvija.
Система электронных ценников позволяет в любое время удаленно контролировать стоимость товара, а также остальную информацию, отображаемую на ценнике.
На ЭЦ обычно указывается информация о стране происхождения продукта, его цена, стоимость из расчета за один килограмм или литр, а также другие детали о продукте. Таким образом, новая система гарантирует, что данные о цене товара на полке полностью соответствуют данным в кассовом аппарате.
Данные на всех ценниках всегда будут соответствовать данным POS-систем, благодаря чему клиент на кассе всегда будет видеть правильную цену.
ЭЦ гарантированно будут работать даже в случаях незапланированного отключения электричества, поскольку они работают на батарейках, которых хватает на долгие годы независимо от того, насколько активно магазин их использует.
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