Больше никаких "неправильных цен": Lidl перешел на электронные ценники

Современное решение системы ЭЦ позволяет Lidl вносить все изменения цен и информацию о товарах удаленно, автоматически передавая их в режиме реального времени на все магазинные полки. Команды магазинов Lidl теперь освобождены от крайне затратной по времени обязанности постоянно менять ценники в зависимости от изменения цен и могут полностью сосредоточиться на основных процессах работы магазина и на повышении качества обслуживания клиентов.

Компания постоянно тестирует и внедряет различные новые методы, чтобы оптимизировать рабочие процессы в магазинах.

"Наша цель - сделать рабочие процессы в магазинах еще эффективнее. Электронные ценники освобождают наших коллег от обязанностей по размещению ценников мануально, полностью автоматизируя этот процесс. Это особенно актуально для таких товарных групп, как фрукты, овощи и акционные товары, цены на которые меняются очень часто. Отказ от бумажных ценников также экономит миллионы листов бумаги, а кроме того, отпадает необходимость в печати, что снижает наше влияние на окружающую среду", - подчеркивает Мерилин Реттер, руководитель департамента организации продаж Lidl Latvija.