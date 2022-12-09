Все посылки не из ЕС должны быть задекларированы. VID рассказал, как это делать

Например, если отправитель подарка, проживающий в Великобритании, указал в сопроводительном документе тип отправления "Другое" вместо "Подарок", оно классифицируется как коммерческое отправление, которое облагается налогом на полную стоимость посылки и доставки.

Чтобы иметь право на налоговые льготы, отправитель должен точно и правильно указать стоимость товаров в сопроводительном документе. Если стоимость подарочного отправления не превышает 45 евро, применяется освобождение от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС). Если стоимость товара составляет от 45 до 150 евро, применяется освобождение от таможенной пошлины, но необходимо уплатить PVN, а если она превышает 150 евро, необходимо уплатить PVN и таможенную пошлину.

Пример расчета налога

Если посылка состоит из двух или более товаров и общая стоимость этих товаров превышает 150 евро, то освобождение от уплаты таможенной пошлины может применяться к одному или нескольким товарам, общая стоимость которых не превышает 45 евро, а PVN подлежит уплате со всей стоимости товаров и начисленной таможенной пошлины.

Например, если в посылку входят сапоги за 135 евро, шапка за 25 евро и шарф за 20 евро (общая стоимость 180 евро), освобождение от уплаты таможенной пошлины может быть применено к шапке и шарфу, таможенная пошлина уплачивается со стоимости сапог, а PVN уплачивается с начисленной таможенной пошлины и общей стоимости посылки - 180 евро.

Если посылка содержит куртку стоимостью 55 евро, шапку стоимостью 25 евро и шарф стоимостью 20 евро (общая стоимость посылки 100 евро), освобождение от уплаты таможенной пошлины распространяется на все товары в посылке, но PVN уплачивается с 100 евро, т.е. от всей стоимости отправления.