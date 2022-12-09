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Все посылки не из ЕС должны быть задекларированы. VID рассказал, как это делать

rus.tvnet.lv/LETA
Все посылки не из ЕС должны быть задекларированы. VID рассказал, как это делать
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Рождественские подарки
Рождественские подарки Фото: Smiltena/Shutterstock

Все подарочные посылки из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), должны быть задекларированы, но налоги платить не нужно, если стоимость отправления не превышает 45 евро, сообщили агентству в Службе государственных доходов (VID).

Таможенная декларация должна подаваться на все посылки, независимо от стоимости товаров.

При применении освобождения от налогов учитывается стоимость товара - если в подарок отправлен товар, общая стоимость которого не превышает 45 евро, налог на посылку не платится, но при условии, что отправитель является частным лицом и посылка не коммерческая.

Требование декларировать все посылки действует с 1 июля 2021 года и распространяется на получение отправлений из любой страны, не входящей в ЕС, в том числе Великобританию, Норвегию, Швейцарию.

Как правильно оформить декларацию?

Получив от почтового оператора сообщение о посылке, подлежащей таможенному оформлению, человек может выбрать, подавать ли декларацию в таможню самостоятельно или возложить эту обязанность на почтового оператора. Если человек хочет подать декларацию сам, используя Систему электронного декларирования (EDS VID), он должен знать, что находится в посылке. Это можно узнать либо спросив у отправителя подарков, либо связавшись с почтовым оператором.

Отправитель подарка указывает информацию о содержимом посылки в сопроводительном документе, поэтому информация о товарах в посылке находится в распоряжении соответствующего почтового оператора.

Например, если отправитель подарка, проживающий в Великобритании, указал в сопроводительном документе тип отправления "Другое" вместо "Подарок", оно классифицируется как коммерческое отправление, которое облагается налогом на полную стоимость посылки и доставки.

Чтобы иметь право на налоговые льготы, отправитель должен точно и правильно указать стоимость товаров в сопроводительном документе. Если стоимость подарочного отправления не превышает 45 евро, применяется освобождение от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС). Если стоимость товара составляет от 45 до 150 евро, применяется освобождение от таможенной пошлины, но необходимо уплатить PVN, а если она превышает 150 евро, необходимо уплатить PVN и таможенную пошлину.

Пример расчета налога

Если посылка состоит из двух или более товаров и общая стоимость этих товаров превышает 150 евро, то освобождение от уплаты таможенной пошлины может применяться к одному или нескольким товарам, общая стоимость которых не превышает 45 евро, а PVN подлежит уплате со всей стоимости товаров и начисленной таможенной пошлины.

Например, если в посылку входят сапоги за 135 евро, шапка за 25 евро и шарф за 20 евро (общая стоимость 180 евро), освобождение от уплаты таможенной пошлины может быть применено к шапке и шарфу, таможенная пошлина уплачивается со стоимости сапог, а PVN уплачивается с начисленной таможенной пошлины и общей стоимости посылки - 180 евро.

Если посылка содержит куртку стоимостью 55 евро, шапку стоимостью 25 евро и шарф стоимостью 20 евро (общая стоимость посылки 100 евро), освобождение от уплаты таможенной пошлины распространяется на все товары в посылке, но PVN уплачивается с 100 евро, т.е. от всей стоимости отправления.

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