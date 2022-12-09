Все подарочные посылки из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), должны быть задекларированы, но налоги платить не нужно, если стоимость отправления не превышает 45 евро, сообщили агентству в Службе государственных доходов (VID).
Все посылки не из ЕС должны быть задекларированы. VID рассказал, как это делать
Таможенная декларация должна подаваться на все посылки, независимо от стоимости товаров.
При применении освобождения от налогов учитывается стоимость товара - если в подарок отправлен товар, общая стоимость которого не превышает 45 евро, налог на посылку не платится, но при условии, что отправитель является частным лицом и посылка не коммерческая.
Требование декларировать все посылки действует с 1 июля 2021 года и распространяется на получение отправлений из любой страны, не входящей в ЕС, в том числе Великобританию, Норвегию, Швейцарию.
Как правильно оформить декларацию?
Получив от почтового оператора сообщение о посылке, подлежащей таможенному оформлению, человек может выбрать, подавать ли декларацию в таможню самостоятельно или возложить эту обязанность на почтового оператора. Если человек хочет подать декларацию сам, используя Систему электронного декларирования (EDS VID), он должен знать, что находится в посылке. Это можно узнать либо спросив у отправителя подарков, либо связавшись с почтовым оператором.
Отправитель подарка указывает информацию о содержимом посылки в сопроводительном документе, поэтому информация о товарах в посылке находится в распоряжении соответствующего почтового оператора.
Например, если отправитель подарка, проживающий в Великобритании, указал в сопроводительном документе тип отправления "Другое" вместо "Подарок", оно классифицируется как коммерческое отправление, которое облагается налогом на полную стоимость посылки и доставки.
Чтобы иметь право на налоговые льготы, отправитель должен точно и правильно указать стоимость товаров в сопроводительном документе. Если стоимость подарочного отправления не превышает 45 евро, применяется освобождение от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС). Если стоимость товара составляет от 45 до 150 евро, применяется освобождение от таможенной пошлины, но необходимо уплатить PVN, а если она превышает 150 евро, необходимо уплатить PVN и таможенную пошлину.
Пример расчета налога
Если посылка состоит из двух или более товаров и общая стоимость этих товаров превышает 150 евро, то освобождение от уплаты таможенной пошлины может применяться к одному или нескольким товарам, общая стоимость которых не превышает 45 евро, а PVN подлежит уплате со всей стоимости товаров и начисленной таможенной пошлины.
Например, если в посылку входят сапоги за 135 евро, шапка за 25 евро и шарф за 20 евро (общая стоимость 180 евро), освобождение от уплаты таможенной пошлины может быть применено к шапке и шарфу, таможенная пошлина уплачивается со стоимости сапог, а PVN уплачивается с начисленной таможенной пошлины и общей стоимости посылки - 180 евро.
Если посылка содержит куртку стоимостью 55 евро, шапку стоимостью 25 евро и шарф стоимостью 20 евро (общая стоимость посылки 100 евро), освобождение от уплаты таможенной пошлины распространяется на все товары в посылке, но PVN уплачивается с 100 евро, т.е. от всей стоимости отправления.
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