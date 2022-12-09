В Латвии трудоустроено уже 7311 граждан Украины. Где работает больше всего?

Из занятых в сфере общественного питания украинцев поварами работал 221 человек.

За общественным питанием следуют строительство и розничная торговля, в которых занято 326 и 318 граждан Украины соответственно.

По данным VID, 283 гражданина Украины работают в сфере общего государственного обслуживания, 263 - в сфере размещения и гостиниц, 205 - в больницах, 180 - в автомобильных грузовых перевозках, 118 - в сфере обработки и администрирования данных, 117 - в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков, еще 112 граждан Украины оказывают другие услуги общественного питания.

Самая популярная профессия, по которой трудоустроены граждане Украины, - подсобный рабочий - эту работу выполняют 555 граждан Украины. 372 гражданина Украины работают уборщиками, 243 - дорожными рабочими, 221 трудоустроен по профессии повар, 209 человек работают продавцами в розничных магазинах, 199 - работниками кухни, 153 - строителями, 135 - водителями грузовиков, 125 - горничными в гостиницах и 102 - официантами.

Часть граждан Украины зарегистрировалась в качестве самозанятых лиц - 292 человека. В том числе больше всего украинских беженцев работает в сфере парикмахерских и косметических услуг - 135, далее следуют другие виды почтовой и курьерской деятельности - 28, и услуги по оздоровлению - 12.