Times: США больше не требуют от Украины не наносить удары по целям на территории России

Times отмечает, что теперь Вашингтон меньше обеспокоен тем, что украинские удары по территории РФ могут привести к эскалации конфликта.

"Мы не говорим Киеву: "Не наносите ударов по русским [по России, в частности, аннексированному Крыму]". Мы не можем говорить им, что делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них.

Но, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции", - заявил источник Times в Минобороны США.

По информации источника, единственное ограничение подразумевает, что Украина не должны пытаться предпринимать попытки убийства конкретных граждан России, и Киев эти условия соблюдает.

Напомним, ранее США настороженно относились к подобным атакам Украины, так как опасались, что Россия может ответить применением ядерного удара или ударом по странам НАТО.

Русская служба ВВС отмечает, что 5 декабря Минобороны РФ сообщило, что аэродромы в Саратовской и Рязанской областях были атакованы беспилотниками, в результате чего погибли трое военнослужащих. Согласно заявлению российских военных, за нападением стоит Украина.

Украина официально свою причастность к произошедшему не подтверждала, однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк указал, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".