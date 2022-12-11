Чиекуркалнский рынок утратит статус рынка

Статус рынка был присвоен территории на улице Ропажу, 70 в 1998 году.

Арендатором и собственником земельных участков на территории является ООО LA Tirgi.

В прошлом году компания попросила продлить срок подачи правил внутреннего распорядка рынка, однако в указанный срок документы не были поданы.

В октябре представители Центра жителей микрорайонов осмотрели территорию, которой присвоен статус рынка. В ходе проверки было установлено, что в здании рынка есть стенды с овощами и кондитерскими изделиями, во дворе работают овощной киоск и зоомагазин.

Книжный магазин был закрыт, а остальные торговые места пустовали.

Установлено, что большинство киосков и торговых навесов устарели и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, а общее состояние территории не свидетельствует о рыночной деятельности.

Администрации Чиекуркалнского рынка во время осмотра на месте не было.

Чиекуркалнский рынок также исключен из регистра предприятий, подлежащих проверкам Продовольственно-ветеринарной службой с видом деятельности "рынок".

Окончательное решение должно быть принято на заседании Рижской думы.

По информации Firmas.lv, LA tirgi была зарегистрирована в 2015 году. В 2020 году компания работала с оборотом 140 000 евро и убытком более 4 000 евро. LA tirgi принадлежит Улдису Лайзансу.