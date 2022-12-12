Опрос: почти половина латвийцев стала хуже жить

"Данные опроса четко показывают, что жителям все труднее соразмерять свои ежемесячные доходы с расходами. Тающие накопления и все более увеличивающиеся сложности с тем, чтобы противопоставить нынешним ценам достаточные доходы, - таковы будни латвийских жителей. Подобную тенденцию начинают отображать и статистические данные о вкладах и остатках счетов населения, сравнительно резкий прирост которых в последние три года уже почти остановился. Кроме того, наблюдается и прирост выданных домохозяйствам кредитов, однако совокупное соотношение вкладов и кредитов все еще остается здоровым", - говорит Кропа.

В этом году жители значительно пессимистичнее оценивают будущий год. Прогнозируя изменения финансовой ситуации своего домохозяйства в 2023 году, только 15% указывают, что уровень благосостояния семьи улучшится, а 54% считают, что ухудшится. Настроение латвийцев - самое пессимистичное в истории проведения опросов с 2013 года. Если сравнивать ответы в разных социальных группах, то видно, что с увеличением возраста жителей уменьшается удельный вес оптимистично настроенных жителей. Закономерно, что жители, финансовая ситуация которых в течение последнего года улучшилась, чаще прогнозируют, что она улучшится и в следующем году, напротив, те, чья финансовая ситуация ухудшилась, в основном смотрят на следующий год пессимистично.

"Хотя ясно, что прирост цен в конце нынешнего и начале следующего года не остановится и с этим придется жить и в 2023 году, есть вещи, с которыми латвийские домохозяйства могут считаться в плане финансового подспорья. Например, по-прежнему сохранится поддержка для частичной компенсации прироста расходов на энергоресурсы в отопительном сезоне. Получатели минимальных зарплат ощутят существенный прирост с 500 до 620 евро до уплаты налогов. Молодые родители, которые во время получения родительского пособия продолжат работать, смогут считаться с большей суммой пособия. В целом понятно, почему жители смотрят на следующий год с существенно более скромными ожиданиями. Ясно, что вызовов немало, и тщательное планирование своих финансов или их перепланировка чрезвычайно важна", - отмечает эксперт Института финансов Swedbank.

Опрос "Финансовая ситуация домохозяйств" Институт финансов Swedbank проводил в сотрудничестве с центром социологических исследования SKDS в ноябре 2022 года, в нем приняли участие 1005 латвийцев в возрасте от 18 до 75 лет.