Финансовая ситуация почти половины латвийских домохозяйств в этом году ухудшилась, свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank.
Опрос: почти половина латвийцев стала хуже жить
В условиях стремительного удорожания жизни финансовая ситуация почти половины (46%) латвийских домохозяйств ухудшилась, в том числе зажиточность каждого шестого домохозяйства (15%) уменьшилась значительно. Это самая негативная оценка финансовой ситуации в истории проведения исследований с 2013 года.
Больше всего финансовая ситуация ухудшилась у жителей в возрасте от 45 до 63 лет, у опрошенных с основным или средним образованием, а также у жителей с низкими доходами и безработных.
В то же время немало и таких домохозяйств, которые свою финансовую ситуацию не оценивают негативно - 52% латвийцев отметили, что уровень благосостояния или не претерпел существенных изменений, или улучшился. В то же время в сравнении с 2021 годом таких домохозяйств на 7 процентных пунктов меньше.
В отношении влияния различных факторов на бюджет домохозяйств отмечено, что в основном по всем позициям наблюдается негативный эффект - ситуация в финансовых вопросах стала хуже и в контексте различных расходов, и в области потока доходов, стабильности работы и финансовых накоплений. Умеренно положительные перемены в этом году жители пережили лишь в связи с влиянием законодательных изменений на доходы, ощутив повышение дифференцированного необлагаемого минимума, государственных пособий семьям и др., а также размера государственных и муниципальных пособий.
"Видно, что жители почувствовали и положительно оценили реализованные государством и самоуправлениями инициативы по компенсации прироста расходов на энергоресурсы. Это позволило уменьшить часть давления и хотя бы немного облегчить финансовые вызовы. В то же время ясно, что прирост цен не пощадил никого и оказался значительно сильнее прироста средней заработной платы, который мы видим в статистических данных. Если трудоспособные жители имеют больше возможностей оптимизировать расходы, искать дополнительные способы получения доходов, то отдельным группам общества, например, пенсионерам, без оказываемой государством поддержки собственными силами справиться с вызовами в таких экономических обстоятельствах невозможно", - отмечает эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.
Как показал опрос,
рост расходов на продукты питания и жилье повлиял на финансы латвийцев сильнее всего, поскольку траты на них составляют львиную долю семейного бюджета.
Однако в этом году прирост цен в этих категориях пробил куда более широкую брешь в бюджетах в сравнении с прошлым годом.
Как показывают данные опроса, в этом году по большей части негативно на семейном кошельке сказался прирост расходов на транспорт (69%), ежемесячных трат на жилье (81%) и продукты питания (84%). Негативнее, чем в прошлом году, жители оценивают и влияние на общую зажиточность домохозяйства таких факторов, как расходы в сфере здравоохранения (49%), объем финансовых накоплений домохозяйства (45%) и способность "свести концы с концами" в конце месяца с учетом ежемесячных доходов и расходов (46%). Умеренно негативные изменения жители в этом году пережили в областях, которые относятся к уверенности в своем рабочем месте, к общим изменениям доходов и к общему уровню долгов домохозяйства, - влияние этих факторов на семейный бюджет негативно оценили всего 10% опрошенных.
"Данные опроса четко показывают, что жителям все труднее соразмерять свои ежемесячные доходы с расходами. Тающие накопления и все более увеличивающиеся сложности с тем, чтобы противопоставить нынешним ценам достаточные доходы, - таковы будни латвийских жителей. Подобную тенденцию начинают отображать и статистические данные о вкладах и остатках счетов населения, сравнительно резкий прирост которых в последние три года уже почти остановился. Кроме того, наблюдается и прирост выданных домохозяйствам кредитов, однако совокупное соотношение вкладов и кредитов все еще остается здоровым", - говорит Кропа.
В этом году жители значительно пессимистичнее оценивают будущий год. Прогнозируя изменения финансовой ситуации своего домохозяйства в 2023 году, только 15% указывают, что уровень благосостояния семьи улучшится, а 54% считают, что ухудшится. Настроение латвийцев - самое пессимистичное в истории проведения опросов с 2013 года. Если сравнивать ответы в разных социальных группах, то видно, что с увеличением возраста жителей уменьшается удельный вес оптимистично настроенных жителей. Закономерно, что жители, финансовая ситуация которых в течение последнего года улучшилась, чаще прогнозируют, что она улучшится и в следующем году, напротив, те, чья финансовая ситуация ухудшилась, в основном смотрят на следующий год пессимистично.
"Хотя ясно, что прирост цен в конце нынешнего и начале следующего года не остановится и с этим придется жить и в 2023 году, есть вещи, с которыми латвийские домохозяйства могут считаться в плане финансового подспорья. Например, по-прежнему сохранится поддержка для частичной компенсации прироста расходов на энергоресурсы в отопительном сезоне. Получатели минимальных зарплат ощутят существенный прирост с 500 до 620 евро до уплаты налогов. Молодые родители, которые во время получения родительского пособия продолжат работать, смогут считаться с большей суммой пособия. В целом понятно, почему жители смотрят на следующий год с существенно более скромными ожиданиями. Ясно, что вызовов немало, и тщательное планирование своих финансов или их перепланировка чрезвычайно важна", - отмечает эксперт Института финансов Swedbank.
Опрос "Финансовая ситуация домохозяйств" Институт финансов Swedbank проводил в сотрудничестве с центром социологических исследования SKDS в ноябре 2022 года, в нем приняли участие 1005 латвийцев в возрасте от 18 до 75 лет.
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