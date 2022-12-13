В Baltic International Bank, деятельность которого приостановлена по решению Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), вклады имеются у 1580 клиентов, в том числе около 700 резидентов Латвии, сообщила на пресс-конференции председатель FKTK Санта Пургайле.
Около 700 вкладчиков Baltic International Bank - резиденты Латвии
Большинство вкладчиков получат полное гарантированное возмещение, сказала руководитель FKTK.
FKTK в настоящее время рассматривает решения по выплате вкладчикам банка гарантированных возмещений. Возможно, это будет сделано без посредничества другой кредитной организации.
Пургайле сообщила, что общая сумма вкладов и сумма, которую нужно будет выплатить в виде гарантированных возмещений, еще уточняются. По оперативным данным, активов банка достаточно для покрытия возмещений, чтобы затем вернуть средства в Фонд гарантий вкладов.
По данным FKTK, на 2 декабря у 280 клиентов Baltic International Bank остаток на банковских счетах был равен нулю. Согласно закону о гарантиях вкладов, государство гарантирует выплату возмещений по всем видам вкладов до 100 000 евро. По предварительным оценкам, 1012 клиентов банка получат свои вклады в полном объеме в виде гарантированного возмещения.
Оценивая влияние на общество, FKTK приняла решение не проводить санацию банка. Пургайле объяснила это тем, что Baltic International Bank - один из самых маленьких банков Латвии с небольшим количеством клиентов, поэтому его закрытие не окажет влияние на финансовый сектор.
Как сообщалось, в понедельник, 12 декабря, на внеочередном заседании совет FKTK принял решение о прекращении оказания финансовых услуг Baltic International Bank, а полиция проводит расследование относительно возможной легализации преступно полученных средств в крупном размере.
В здание Baltic International Bank на улице Грециниеку в Старой Риге в понедельник вечером прибыл отряд полиции специального назначения, который взломал входную дверь. По неофициальной информации, обыски проходили и по месту жительства сотрудников банка.
По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, следственные действия в Baltic International Bank проходили в рамках уголовного процесса по факту возможного отмывания денег.
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