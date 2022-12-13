Около 700 вкладчиков Baltic International Bank - резиденты Латвии

Большинство вкладчиков получат полное гарантированное возмещение, сказала руководитель FKTK.

FKTK в настоящее время рассматривает решения по выплате вкладчикам банка гарантированных возмещений. Возможно, это будет сделано без посредничества другой кредитной организации.

Пургайле сообщила, что общая сумма вкладов и сумма, которую нужно будет выплатить в виде гарантированных возмещений, еще уточняются. По оперативным данным, активов банка достаточно для покрытия возмещений, чтобы затем вернуть средства в Фонд гарантий вкладов.

По данным FKTK, на 2 декабря у 280 клиентов Baltic International Bank остаток на банковских счетах был равен нулю. Согласно закону о гарантиях вкладов, государство гарантирует выплату возмещений по всем видам вкладов до 100 000 евро. По предварительным оценкам, 1012 клиентов банка получат свои вклады в полном объеме в виде гарантированного возмещения.