Danske Bank признал себя виновным в отмывании денег в Эстонии

Датский банк обманывал банки США в интересах своих клиентов в Эстонии, которые могли находиться за пределами Эстонии, в том числе в России. Это позволяло им незаконно получать доступ к финансовой системе США, в том числе оперируя с деньгами криминального происхождения, говорится в сообщении министерства.

"Признание вины Danske Bank и штраф в размере 2 миллиардов долларов демонстрируют, что Министерство юстиции будет ревностно защищать целостность финансовой системы США от грязных иностранных денег, независимо от того, происходят ли они из России или других стран", - заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Банк признал, что с 2007 по 2015 год через банковские счета прошло около 200 миллиардов евро, происхождение которых считается подозрительным. Большую часть составляли "грязные" деньги из России.

Скандал разгорелся в 2018 году.

Эстонский филиал Danske Bank вел прибыльный бизнес с клиентами-нерезидентами, которых банк заманивал, утверждая, что они могут переводить через этот банк крупные суммы денег практически без надзора со стороны Министерства юстиции США.

Работники Danske Bank сотрудничали с этими клиентами, чтобы скрыть истинный характер их операций, в том числе использовали подставные компании для сокрытия истинных владельцев, подчеркивают в министерстве.

Министерство констатирует, что эстонский филиал Danske Bank обработал 160 миллиардов долларов через банки США по поручению клиентов-нерезидентов.