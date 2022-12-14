Гулбе: в начале года рынок продуктов питания станет более стабильным

Она также добавила, что жители Латвии пока "избалованы" качественным, дешевым и очень широким ассортиментом продуктов питания.

"В магазинах хлебные полки метровой длины для каждого вида хлеба, десяток сортов помидоров и т. д. Такой широкий ассортимент в магазине тоже чего-то стоит", - сказала Гулбе.

Гулбе также отметила, что сейчас лучше крупным экспортным компаниям, потому что для того, чтобы производить дешево, нужно производить много. "Мелкие производители понимают, что не могут существовать, производя только для латвийского рынка, поэтому большинство предпринимателей работают на экспорт и работают успешно, потому что они конкурентоспособны", - сказала Гулбе.

Она также отметила, что в марте, когда на Украине началась война, компании, как и люди, были ошарашены и не понимали, что происходит. "Цены на многие продукты питания достигли пиков. Очень быстро росли цены на зерно, сахар и масло, которые являются одним из основных ингредиентов и продуктов питания, и кормов. Позже предприниматели поняли, что это будет длительный процесс, в котором надо учиться жить. Сейчас они уже научились жить по-новому, а цены на продукты в мире снижаются", - сказала Гулбе.

"Большой рост цен на продукты питания прекратился. Не могу сказать, когда начнется серьезное снижение, но тенденция к снижению уже видна. На прошлой неделе, если сравнивать цены в торговых сетях Риги, Таллинна и Вильнюса с ценами в сентябре, то многие товары уже подешевели, например, подсолнечное масло на 20%", - сказала Гулбе, отметив, что пик цен на продукты питания пройден.

Она прогнозирует, что резкого падения цен на продукты мы не увидим, и, скорее всего, мы уже никогда не достигнем прошлогоднего уровня цен.

"Все признаки говорят о том, что в начале следующего года ситуация на рынке продуктов питания станет лучше и более предсказуемой", - сказала эксперт.