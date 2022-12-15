Сегодня, 15 декабря, с 14:00 до 17:00 Circle K Latvia на всех автомобильных заправочных станциях снизила цену горючего на 15 центов за литр.
Circle K на несколько часов снизила цену топлива
Circle K на несколько часов снизила цену топлива
Предложение было в силе только 15 декабря 2022 года с 14:00 до 17:00 на всех автомобильных заправочных станциях Circle K Latvia, отметили в предприятии, добавляя, что к цене, указанной у бензоколонки, скидка уже применена.
Максимальный объем для каждого авто - 100 литров.
Circle K - самая распространенная сеть автомобильных заправочных станций в Латвии.
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