Еще три сети АЗС кратковременно снизили цены на топливо

"Конкуренция на латвийском топливном рынке высока. Neste всегда обеспечивает клиентам выгодные предложения: только сегодня во всех Neste DUS с 13:00 до 17:00 будет снижена цена на топливо на 15 центов за литр. При использовании карты Rimi общая выгода покупателя составит 20 центов за литр. В свою очередь, общая выгода пользователей частных карт Neste составит 21,5 цента за литр", - прокомментировали в компании.