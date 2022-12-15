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Еще три сети АЗС кратковременно снизили цены на топливо

rus.tvnet.lv
Еще три сети АЗС кратковременно снизили цены на топливо
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Автомобильная заправочная станция. Иллюстративное фото.
Автомобильная заправочная станция. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Реагируя на решение Circle K Latvia в четверг, 15 декабря, на несколько часов сократить цену на топливо на 15 центов за литр, предприятие Neste Latvija выступило с аналогичным предложением, рассказала TVNET руководитель отдела маркетинга и общественных отношений Neste Latvija Илзе Биркуне.

"Конкуренция на латвийском топливном рынке высока. Neste всегда обеспечивает клиентам выгодные предложения: только сегодня во всех Neste DUS с 13:00 до 17:00 будет снижена цена на топливо на 15 центов за литр. При использовании карты Rimi общая выгода покупателя составит 20 центов за литр. В свою очередь, общая выгода пользователей частных карт Neste составит 21,5 цента за литр", - прокомментировали в компании.

Предприятие Viada Baltija также заявило, что на всех заправках Viada с картой клиента 15 декабря действует скидка - 10 центов за каждый литр горючего.

Кроме того, об "особо низкой" цене на топливо объявила сеть заправочных станций Virši. Скидка была доступна с 10:00 до 17:00.

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