ReTV: предприниматели жалуются на жесткие методы VID

Совсем другое - если предприятие не реагирует на наши призвания, не предлагается никаких соглашений. В таком случае рано или поздно мы дойдем до действия принудительного взыскания".

Оплатить весь долг по налогам за один раз требуют, если не имеется уверенности в том, что предприятие сможет это сделать в течение длительного периода времени, так как сомнительно, получит ли оно доход. VID также информирует, что в этом году продление срока уплаты в целом было предоставлено в 8253 случаях на общую сумму, которая превышает 122 млн евро. Однако высказывание адвоката Яниса Таукача заставляет думать, что в решении споров по налогам в Латвии все же ситуация не идеальна.

"Мы не пользуемся всеми возможностями, которые используются в других странах, например, чтобы иметь намного меньше дел по налогам в целом. Например, если сравнить с нашими южными соседями, литовцами, в Литве дел об этих налоговых спорах в 10 раз меньше, чем в Латвии", - сказал Таукачс.

Как неиспользованные возможности адвокат называет комиссии по налоговым спорам, которые работают как фильтр, многие вещи решая перед судом. Второй возможностью, которая существует в законах, но что предприятиям не предлагает VID, является мировым соглашением.

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