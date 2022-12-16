В каких случаях Служба государственных доходов (VID) идет на встречу и позволяет предприятию уплатить долг по налогам в течение длительного времени, распределяя сумму по платежам на протяжении года или пяти лет? Почему другие платят все долги сразу, что нередко ставят точку на деятельности конкретной фирмы? Ответы пытались выяснить ReTV Ziņas.
ReTV: предприниматели жалуются на жесткие методы VID
Недостаток сочувствия и понимания, когда заставляют сразу, а не постепенно, по частям, оплатить суммы долгов по налогам - в социальных сетях хватает подобных жалоб на отношение VID. Сами предприниматели не хотят говорить об этом на камеру, но с опытом согласен поделиться юрист, специалист по налоговым делам.
"Была ситуация, где предприятию насчитывается около миллиона евро и необходимо уплатить эту сумму, чтобы вообще была возможность спорить с государством. В этом случае, конечно, предприятие ходило к Службе государственных доходов по соглашению о сроке оплаты в пять лет, VID оценила ситуацию и срок не дала, потому что видела, что у предприятия снизился оборот и сократилось количество работников", - говорит присяжный адвокат, партнер адвокатского бюро Sorainen Янис Таукачс.
По словам адвоката, VID не приняла во внимание, что ежемесячный платеж - около 16 тысяч евро - предприятие все же могло бы уплатить, так как даже после самых скромных расчетов прибыль в месяц составила бы даже вдвое больше этой суммы. Янис Таукачс:
"По существу, что же случилось? VID приходит с инкассаторами, блокирует счета, у предприятия нет возможности более нормально работать и зарабатывать; от предприятия отворачиваются банки, от предприятия отворачиваются клиенты, потому что требуют работать только с предоплатой.
И в такой ситуации очень трудно выжить до разрешения спора".
Другому - меньшему предприятию - приходилось брать взаймы, чтобы уплатить сумму в 5 000 евро, которую VID не позволила оплатить постепенно, еще кому-то - 10 тысяч, которые оказались для существования фирмы роковой суммой, свидетельствуют записи в соцсетях. Адвокат отмечает, что эти случаи не позволяют сделать выводы о ситуации в целом. Это же говорят в Латвийской ассоциации малых и средних предприятий (LMVUA).
"Наоборот, у членов ассоциации, в целом, положительное впечатление от VID. Они открыты для сотрудничества.
Им как раз нравится, когда спрашивают, общаются, тогда они быстро отвечают, помогают и т.д. Конечно, я предполагаю, что это, возможно, зависит от конкретного работника, может быть, у какого-то предпринимателя были проблемы с коммуникацией", - говорит председатель правления LMVUA Анна Озола.
VID ReTV Ziņas сказали - возвращать долг по налогам сразу, а не постепенно, по большей части, просят после проверки и оценки конкретной фирмы в соответствии с нормативными актами и порядком. Делается вывод, что это единственный выход, чтобы получить деньги, причитающиеся государству.
Директор Управления по стимулированию уплаты налогов VID Санта Гаранча: "Когда кредитная история, как и везде, - в банках или взаимоотношениях между предпринимателями, в деловых отношениях - понятна, пока партнеры общаются между собой и соглашение о рассрочке налоговой задолженности исполняется, это одна ситуация.
Совсем другое - если предприятие не реагирует на наши призвания, не предлагается никаких соглашений. В таком случае рано или поздно мы дойдем до действия принудительного взыскания".
Оплатить весь долг по налогам за один раз требуют, если не имеется уверенности в том, что предприятие сможет это сделать в течение длительного периода времени, так как сомнительно, получит ли оно доход. VID также информирует, что в этом году продление срока уплаты в целом было предоставлено в 8253 случаях на общую сумму, которая превышает 122 млн евро. Однако высказывание адвоката Яниса Таукача заставляет думать, что в решении споров по налогам в Латвии все же ситуация не идеальна.
"Мы не пользуемся всеми возможностями, которые используются в других странах, например, чтобы иметь намного меньше дел по налогам в целом. Например, если сравнить с нашими южными соседями, литовцами, в Литве дел об этих налоговых спорах в 10 раз меньше, чем в Латвии", - сказал Таукачс.
Как неиспользованные возможности адвокат называет комиссии по налоговым спорам, которые работают как фильтр, многие вещи решая перед судом. Второй возможностью, которая существует в законах, но что предприятиям не предлагает VID, является мировым соглашением.
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