Правительство планирует выделить 509 087 евро на выплаты выходных пособий и компенсаций за неиспользованные дни отпуска членам Кабинета министров, консультантам бюро премьер-министра и министров, а также парламентским секретарям министерств, завершающим выполнение своих обязанностей, свидетельствует проект приказа, представленный на утверждение Кабинета министров.
Бывшие министры получат более полумиллиона евро выходного пособия
Деньги планируется выделить Министерству финансов из госбюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы".
Из них планируется выделить Государственной канцелярии 219 066 евро, Министерству обороны 81 230 евро, Министерству образования и науки 23 314 евро, Министерству земледелия 47 389 евро, Министерству сообщения 30 747 евро, Министерству благосостояния 21 082 евро, Министерству юстиции 55 601 евро и Министерству здравоохранения 30 658 евро.
Работу в новом правительстве не продолжат работавшие в предыдущем правительстве министр обороны Артис Пабрикс, министр образования и науки Анита Муйжниеце, министр земледелия Каспар Герхардс, министр сообщения Талис Линкайтс, министр благосостояния Гатис Эглитис, министр юстиции Янис Борданс и министр здравоохранения Даниэль Павлютс, а также министр финансов Янис Рейрс.
Галерея: Заседание нового Кабинета министров
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