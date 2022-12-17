Бывшие министры получат более полумиллиона евро выходного пособия

Правительство планирует выделить 509 087 евро на выплаты выходных пособий и компенсаций за неиспользованные дни отпуска членам Кабинета министров, консультантам бюро премьер-министра и министров, а также парламентским секретарям министерств, завершающим выполнение своих обязанностей, свидетельствует проект приказа, представленный на утверждение Кабинета министров.