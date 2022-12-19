Президент Банка Латвии рассказал, чем обусловлена высокая инфляция

"Это не только проблемы внешнего шока, но и структурные проблемы латвийской экономики - отсутствие конкуренции в определенных секторах, а также неспособность компаний амортизировать рост мировых цен за счет производительности", - сказал Казакс.

По его словам, высокая инфляция во многом обусловлена тем, что доля энергии и продуктов питания в потребительской корзине в Латвии больше, чем в других странах ЕС.

"Тот факт, что мы бедны, во многом и объясняет более высокую инфляцию, то есть у нас и энергия, например, отопление дома, и продукты питания занимают большую долю в корзине товаров и услуг. Это два сектора, в которых мы видим самый высокий рост цен. Просто потому, что мы тратим больше, рост цен для нас пропорционально выше, но это не единственный фактор - есть и ряд других факторов", - сказал Казакс.