Высокая инфляция в Латвии обусловлена не только внешними факторами, но и структурными проблемами экономики, сказал в понедельник в программе LTV "Утренняя панорама" президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Президент Банка Латвии рассказал, чем обусловлена высокая инфляция
"Это не только проблемы внешнего шока, но и структурные проблемы латвийской экономики - отсутствие конкуренции в определенных секторах, а также неспособность компаний амортизировать рост мировых цен за счет производительности", - сказал Казакс.
По его словам, высокая инфляция во многом обусловлена тем, что доля энергии и продуктов питания в потребительской корзине в Латвии больше, чем в других странах ЕС.
"Тот факт, что мы бедны, во многом и объясняет более высокую инфляцию, то есть у нас и энергия, например, отопление дома, и продукты питания занимают большую долю в корзине товаров и услуг. Это два сектора, в которых мы видим самый высокий рост цен. Просто потому, что мы тратим больше, рост цен для нас пропорционально выше, но это не единственный фактор - есть и ряд других факторов", - сказал Казакс.
В частности, цены на энергоресурсы в Латвии росли намного быстрее, чем в ряде других стран ЕС, в связи с нашей большей зависимостью от России, и в Латвии рост цен на мировых рынках быстрее достигает потребительских цен.
Казакс также указал, что предприятия в Латвии мелкие, поэтому они не в состоянии амортизировать рост мировых цен и относительно быстро перекладывают этот рост на потребителей, в то время как более крупные предприятия могут его выровнять.
"Это вопрос конкуренции. Мы видим, что, по крайней мере, до осени, рентабельность компаний во многих случаях не снизилась, несмотря на очень высокий рост цен на сырье. Это означает, что рост достаточно легко переложить на потребителей, и это также может свидетельствовать о том, что конкуренция недостаточна", - сказал Казакс.
Банк Латвии в настоящее время не ожидает глубокого экономического спада, то есть замедление экономического роста будет относительно коротким и неглубоким.
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