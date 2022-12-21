Миллионы литров: в Латвии выросло производство алкоголя

Увеличение объемов за 10 месяцев наблюдалось в производстве вина - на 11,2%, в производстве промежуточных продуктов с содержанием спирта до 15% - на 18,6%, в группе промежуточных продуктов крепостью от 15% до 22% - на 2,2%, в группе ферментированных напитков крепостью до 6% - на 9,1%, в группе прочих алкогольных напитков - на 12,6%.

При этом произошло снижение объемов производства ферментированных напитков с содержанием алкоголя свыше 6% - на 7,5%.

Согласно оценке объемов производства по содержанию абсолютного спирта в напитках объем производства за 10 месяцев увеличился на 13,3%.

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии без учета пива было произведено 57,1 млн литров алкогольных напитков, что по сравнению с 2020 годом на 12,2% больше.

Производство пива в Латвии за 10 месяцев выросло на 15,9%

За десять месяцев этого года в Латвии было произведено 76,195 млн литров пива, что на 15,9% больше, чем за тот же период 2021 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

За десять месяцев в Латвию было ввезено 88,816 млн литров пива, что на 16% больше, чем за 10 месяцев 2021 года.

Всего за 10 месяцев в Латвии было передано для потребления 115,376 млн литров пива, что на 0,9% больше, чем за тот же период 2021 года.

Экспорт пива за 10 месяцев увеличился на 91,8%: если за 10 месяцев 2021 года из Латвии было экспортировано 24,589 млн литров пива, то за 10 месяцев этого года - 47,156 млн литров.

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии было произведено 77,224 млн литров пива, что на 6,1% больше, чем в 2020 году. В 2021 году в Латвию было ввезено 88,718 млн литров пива, что на 14,9% меньше, чем в 2020 году.