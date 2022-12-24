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На Рождество торговые центры Риги изменили время работы. До скольких открыты магазины?

rus.tvnet.lv
На Рождество торговые центры Риги изменили время работы. До скольких открыты магазины?
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Фото: Schutterstock.com

На Рождество торговые центры Риги изменили время работы, сообщает агентство LETA.

Так, представители торговых центров Akropole проинформировали, что магазины и места оказания услуг закупочных центров Akropole Rīga и Akropole Alfa в субботу будут работать с 10 до 20 часов, а в воскресенье, 25 декабря, - с 12 до 21 часа.

В свою очередь находящаяся в Akropole Rīga Maxima в субботу будет открыта с 8 до 21 часа, а 25 декабря - с 10 до 23 часов, в свою очередь магазин Rimi в Akropole Alfa 24 декабря будет работать с 8 до 21 часа, а 25 декабря - с 9 до 22 часов,

Кроме того, в торговых центрах Akropole 24 и 25 декабря изменено время работы некоторых поставщиков услуг. Более подробная информация доступна на сайтах предприятий.

Представители торгового центра Origo указали агентству LETA, что 24 и 25 декабря Origo будет работать с 10 до 20 часов, а 26 декабря торговый центр будет ждать покупателей с 10 до 21 часа.

При этом находящийся в помещениях супермаркет Rimi 24 декабря будет работать с 7 до 21 часа, 25 декабря - с 9 до 22 часов, а 26 декабря - с 7 до 24.

С изменениями в рабочем времени будут работать и торговые центры Spice и Spice Home.

Торговый центр Spice 24 декабря будет работать с 10 до 18 часов, 25 декабря - с 12 до 21, а 26 декабря - с 10 до 21 часа. Rimi в торговом центре Spice 24 декабря начнет работу в 8 утра, а закончит в 21 час. В свою очередь 25 декабря он будет работать с 9 до 22 часов, а 26 декабря - с 8 до 23 часов.

В свою очередь Spice Home 24 декабря будет работать как Spice, 25 декабря - с 12 до 20 часов, а 26 декабря - с 10 до 20.

Представители Domina Shopping агентству LETA указали, что 24 декабря большинство магазинов торгового центра, а также развлекательный центр и кинотеатр Apollo Skypark будут открыты с 10 до 20 часов, а Maxima - с 8 до 20 часов.

25 декабря магазины Domina Shopping будут открыты с 12 до 20 часов, Maxima - с 11 до 22, а Apollo Skypark - с 12 до 22 часов.

Опубликованная торговым центром Stockmann информация свидетельствует, что 24 декабря все этажи магазина будут работать с 9 до 20 часов, 25 декабря - с 11 до 20 часов, а 25 декабря - с 10 до 22 часов.

В то же время торговый центр Rīga Plaza 24 декабря будет работать с 10 до 19 часов, 25 декабря - с 12 до 20 часов, а 26 декабря - с 10 до 21. В свою очередь время работы находящейся там Maxima - 24 декабря - с 8 до 21, а 25 декабря - с 10 до 22 часов.

Торговый центр Galleria Riga 24 декабря будет работать с с10 до 18 часов, а Rimi - с 8 до 21. 25 декабря большинство магазинов и поставщиков услуг Galleria Riga будут работать с 12 до 18 часов, а Rimi - с 9 до 22. В свою очередь 26 декабря Galleria Riga будет открыта с 12 до 18 часов, а Rimi - с 8 до 23 часов.

Изменения внесены и во время работы других торговых центрах. Актуальную информацию можно узнать, посетив сайт конкретного торгового центра.

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