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Omniva строит в Латвии новый логистический центр: планируются рекордные инвестиции

rus.tvnet.lv/LETA
Omniva строит в Латвии новый логистический центр: планируются рекордные инвестиции
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Пакомат Omniva
Пакомат Omniva Фото: Omniva

Логистическая компания Omniva Latvija начала работу по созданию нового центра логистики, инвестиции в который будут самыми крупными в истории предприятия, сообщила агентству LETA руководитель Omniva Latvija Беате Краузе-Чеботаре.

В следующем году компания продолжит развивать сеть посылочных автоматов, и планируется, что к концу года по всей Латвии их количество составит почти 400.

"Мы также начали работу по созданию нашего нового логистического центра. Это будут самые крупные инвестиции в истории компании в Латвии", - сообщила Краузе-Чеботаре.

Как сообщалось, оборот Omniva Latvija в прошлом году составил 18 млн евро, что на 46,6% больше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась на 7,4% до 2,54 млн евро.

Omniva Latvija принадлежит эстонской компании Eesti Post.

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