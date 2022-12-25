Логистическая компания Omniva Latvija начала работу по созданию нового центра логистики, инвестиции в который будут самыми крупными в истории предприятия, сообщила агентству LETA руководитель Omniva Latvija Беате Краузе-Чеботаре.
Omniva строит в Латвии новый логистический центр: планируются рекордные инвестиции
Omniva строит в Латвии новый логистический центр: планируются рекордные инвестиции
В следующем году компания продолжит развивать сеть посылочных автоматов, и планируется, что к концу года по всей Латвии их количество составит почти 400.
"Мы также начали работу по созданию нашего нового логистического центра. Это будут самые крупные инвестиции в истории компании в Латвии", - сообщила Краузе-Чеботаре.
Как сообщалось, оборот Omniva Latvija в прошлом году составил 18 млн евро, что на 46,6% больше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась на 7,4% до 2,54 млн евро.
Omniva Latvija принадлежит эстонской компании Eesti Post.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова