Во вторник, 27 декабря, выявлено 363 новых случая Covid-19, поступили сведения о смерти семи человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 363 новых случая Covid-19, скончались семь человек
Выявлено 363 новых случая Covid-19, скончались семь человек
Данные о количестве умерших по объективным причинам могут поступать со сдвигом по времени.
За прошедшие сутки сделано 1813 тестов на Covid-19, положительный результат дали 20% из них.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 219,2 до 211,7 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6152 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 973 466 случаев заражения.
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