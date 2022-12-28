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Выявлено 363 новых случая Covid-19, скончались семь человек

rus.tvnet.lv/LETA
Выявлено 363 новых случая Covid-19, скончались семь человек
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Коронавирусное отделение в Северо-Эстонской региональной больнице, 02.03.2022
Коронавирусное отделение в Северо-Эстонской региональной больнице, 02.03.2022 Фото: Sander Ilvest

Во вторник, 27 декабря, выявлено 363 новых случая Covid-19, поступили сведения о смерти семи человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Данные о количестве умерших по объективным причинам могут поступать со сдвигом по времени.

За прошедшие сутки сделано 1813 тестов на Covid-19, положительный результат дали 20% из них.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 219,2 до 211,7 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6152 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 973 466 случаев заражения.

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