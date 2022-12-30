"1 января проснемся не только с похмельем, но и с осознанием, что экономика вошла в рецессию", - заявил в передаче "Šodienas jautājums" Латвийского телевидения член Европейского совета по иностранным делам, экономист Андрис Страздс.
Экономист: 1 января проснемся не только с похмельем, но и с осознанием, что экономика - в рецессии
Он пояснил, что инвестиции и экспорт в Латвии стагнируют, да и товары как частные лица в дальнейшем мы будем покупать меньше.
"Даже если в денежном исчислении мы продолжим платить примерно ту же сумму за товары, по объему товаров и услуг - будем покупать меньше".
Он указывает, что в Латвии может вырасти безработица. "Есть и внешние факторы, где наблюдается затормаживание, однако есть невероятная неизвестность в глобальной экономике, в Европе", - отметил Страздс.
Говоря о прогнозах на рынке энергоресурсов, Страздс обратил внимание на доступность ресурсов в последующие годы: "Эту зиму мы еще переживем, принимая во внимание погоду, однако нужно смотреть на три года вперед и думать о ситуации с электроэнергией".
Он признает, что важно и производство электроэнергии, например, при помощи энергии ветра и солнца.
В то же время экономист пояснил, что Латвии удачно сократила потребление природного газа.
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