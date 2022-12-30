Депутаты Елгавской думы подняли себе зарплаты на 82%

1 июля этого года вступил в силу закон об оплате труда чиновников и сотрудников государственных и муниципальных структур, в котором указано, что в течение пяти лет месячная заработная плата в самоуправлениях должна достичь установленного законом предела минимальной месячной зарплаты.

В самоуправлении пояснили, что зарплаты председателя думы, его заместителя и депутатов предусмотрены в размере 75% от максимальной установленной зарплаты в будущем году.

В самоуправлении отметили, что во внимание нужно принять и то, что в будущем году будет увеличена минимальная зарплата, растет и средняя зарплата по стране.

С начала года зарплаты депутатов Елгавской городской думы будут увеличены:

зарплата председателя установлена в размере 4436 евро, заместителя - в размере 3413 евро. Максимальная зарплата председателя комитета думы составит 1638 евро, а заместителя председателя комитета - 1502 евро, в свою очередь депутата думы - 1365 евро.

Зарплаты сотрудников Елгавской думы не будет изменены до утверждения бюджета будущего года. Если депутаты поддержат бюджет Елгавы на 2023 год, то в будущем году в самоуправлении не будет ни одного сотрудника, чья зарплата в соответствующей категории профессии будет ниже 90% минимальной месячной заработной платы, установленной законом, отметили в самоуправлении.

Кроме того, предусмотрены и компенсации за связь - от 15 евро для рядового депутата до 50 евро для председателя думы. Депутатам компенсируют также использование транспорта и расходы по эксплуатации транспорта до 45 евро в месяц, если для исполнения обязанностей депутаты не могут использовать общественный транспорт или муниципальный транспорт, и они используют собственные транспортные средства.

За это решение проголосовали 11 депутатов думы, против были двое, еще двое воздержались.

В прошлый раз решение об изменениях в зарплатах депутатов принималось в декабре 2019 года.