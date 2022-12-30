Невероятно щедрый для Ziedot.lv год: получено пожертвований на сумму около 20 млн евро

С точки зрения пожертвований прошлый год был "невероятно щедрым", отметила она, причем не только на помощь Украине, но и, например, на лечение онкологических пациентов было пожертвовано около миллиона евро.

По словам Диманты, граждане Латвии в очередной раз продемонстрировали способность сочувствовать и помогать не только своему народу, но и людям за пределами страны.

По ее словам, сбор средств для различных проектов поддержки показал, что в пользу Украины делают пожертвования как латышские, так и русскоязычные жители, несмотря на то, что организации пришлось столкнуться с агрессивным мнением во время войны, начатой Россией.

В целом в это неспокойное время Латвия все еще движется "к более интегрированной нации", оценила глава организации.