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Экстренный режим работы "неотложки": социальные сети разрывает

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Экстренный режим работы "неотложки": социальные сети разрывает
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Фото: Paula Čurkste/LETA

Самая горячая тема в соцсетях на данный момент: в целях сохранения возможности оказания своевременной экстренной медицинской помощи пациентам в опасных для жизни ситуациях Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) с 28 декабря переходит в режим экстренной помощи. Что это означает? Рассказывает портал Apollo.lv. 

В первую очередь это означает, что диспетчеры экстренной телефонной связи при поступлении вызовов по менее приоритетным случаям будут предлагать жителям обратиться в практику семейного врача, самостоятельно обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение или будут информировать о времени ожидания бригады до 4 часов. Приоритетно бригады будут отправляться на жизненно важные вызовы.

Во-вторых, если во время вызова бригада определит, что ситуация не экстренная и консультацию и помощь можно было получить в поликлинике, то может быть выставлен счет за вызов в неэкстренных ситуациях: 74,35 евро.

В соцсетях пользователи разделились: одни в ярости, другие пытаются понять, что делать.

"Слушал сегодня Ципуле и не мог поверить. Меня призывают при температуре под 40 градусов не вызывать скорую. Я не ослышался? Я всю жизнь платил налоги, и если у меня ненормально высокая температура и я боюсь, что это может быть плохо, то СТОП - не звони, тебя проинструктируют по телефону!"

В дискуссии в соцсетях неоднократно вступала и руководитель NMPD Лиене Ципуле.

"Мы, NMPD, никого не стыдим, но призываем в случае простуды обратиться за соответствующей помощью к семейному врачу или к дежурному врачу. Если недоступен семейный врач - это не является и не должно быть причиной перегрузки работы службы экстренной помощи. Это угрожает нашей возможности спасать жизни!"

Многие пользователи понимают причины такого решения, но есть и те, кто опасается, что не сможет оценить свое состояние здоровья. 

Инга Карлинска пишет в Facebook: "Если бы я вызывала скорую помощь каждый раз, когда у кого-то в семье температура 39, я бы не уважала себя и свои возможности, своего семейного врача и работу медиков. 

Действительно ли часть общества так деградировала, что не может справиться с простудой и не может оценить симптомы?".

Дайнис Берзиньш спрашивает: "Можно ли покончить с этой безграмотностью и сделать прививку от тех болезней, против которых есть вакцины? И изучить основы медицины, например, о жаропонижающих средствах. В распоряжении NMPD нет чудо-препаратов, а анальгин вместе с димедролом больше не колют как стандарт для понижения температуры".

Гунтис Розенбергс оппонирует: "Если пенсионерка живет одна, у нее также может быть температура 39-40° с осложнениями и, возможно, даже с летальным исходом. (...) Если человеку очень плохо, он звонит туда, куда позволяет его память и сознание звонить в этот момент. Иначе мне грустно, что в моей стране человек, каким бы он ни был, не на первом месте...".

И в эту дискуссию включилась Лиене Ципуле: "Пример. В Саулкрасты одна бригада NMPD. Если мы отправим ее к человеку с температурой, который не обращался к семейному врачу и не покупал жаропонижающих лекарств, бригада выедет, проконсультирует и рекомендует идти к семейному врачу за больничным листом и рецептами, потому что заболевший человек не нуждается в помещении в стационар.

Тем временем в Туе ребенок подавился конфетой, а в Царникаве произошла авария с участием двух автомобилей, в которой пострадавших пятеро. Единственная саулкрастская бригада занята.

Бригада из Лимбажи мчится на аварию, чудом свободная. В Тую - из Айнажи. На оба вызова опаздывают.

Тысячи болеют вирусами прямо сейчас. Если мы принимаем решение, что можем пожертвовать неотложной помощью ради каждого человека, который не знает, что делать с температурой и не считает, что ему следует обращаться к семейному врачу, то вы можете пристыдить меня за призыв в этих случаях звонить семейному, а не в скорую. Мы можем ехать к каждому. В порядке очереди. И все время опаздывать. Но пока я отвечаю за службу, этого не произойдет".

Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что до семейного врача дозвониться бывает сложно, хотя и опыт разный. Например, есть и хорошие примеры.

"Я могу в WhatsApp писать своему семейному врачу. Я также могу позвонить. Но обычно не звоню, потому что думаю, что могу помешать приему. Но и пишу только тогда, когда мне действительно нужна помощь, и она это знает".

Многие пользователи соцсетей склонны думать, что основная проблема кроется где-то между недоступностью семейных врачей и загруженностью отделения неотложной помощи.

Если семейный врач недоступен или плохо доступен - что делать? Многие не знают. Пользователи соцсетей предлагают различные решения, которые могли бы облегчить ситуацию для всех.

"Ну тогда, может быть, наладить наконец консультационный телефон семейных врачей в режиме 24/7 и пусть колл-центр 113 перенаправляет туда всех "злостных загружателей", разве нет?

Нет, давайте прибегнем к старому доброму обвинению".

"Нет. 112 переводит звонки только на 113. Как правило, они связаны с реальными чрезвычайными ситуациями - ДТП, пожар, падение с высоты".

"Также можно было бы иметь единый короткий, легко запоминающийся номер, чтобы звонить по всем вопросам, связанным со здоровьем, а он сортирует - прислать скорую помощь, реанимацию или сказать - звонить туда-то или туда-то.

Но я рада, что серьезно не болею. Я не знаю, куда и кому бы я позвонила, если бы мне действительно понадобилось".

"Необходимо усилить доступность семейных врачей и дежурных, а не создавать всевозможные колл-центры в службе экстренной помощи. Телефоны экстренных служб во всем мире являются аварийными! Все остальное можно организовать параллельно и по-другому".

Ситуации, в которых следует вызывать медиков NMPD:

  • обморок;
  • остановка дыхания или внезапные проблемы с дыханием;
  • тяжелые травмы или сильное, угрожающее жизни кровотечение;
  • признаки инфаркта (внезапная боль за грудиной);
  • признаки инсульта;
  • другие опасные для жизни ситуации.

Куда обращаться за помощью вне рабочего времени семейного врача 

  • Консультационный телефон семейных врачей 660 160 01.

Время работы консультационного телефона семейных врачей:

  • рабочие дни: с 17:00 до 8:00;
  • выходные и праздничные дни: круглые сутки. 

Куда еще можно обратиться за медицинской консультацией и помощью, когда семейный врач недоступен

Если жизни и здоровью ничего не угрожает, медицинские консультации оказывают:

  • дежурные врачи - оказывают помощь в пределах компетенции семейного врача;
  • фельдшерские пункты - оказывают помощь в пределах компетенции семейного врача;
  • пункты неотложной медицинской помощи - оказывают помощь, превышающую компетенцию семейного врача;
  • приемные отделения больниц.

Что должно быть в домашней аптечке: 

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