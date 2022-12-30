Экстренный режим работы "неотложки": социальные сети разрывает

Гунтис Розенбергс оппонирует: "Если пенсионерка живет одна, у нее также может быть температура 39-40° с осложнениями и, возможно, даже с летальным исходом. (...) Если человеку очень плохо, он звонит туда, куда позволяет его память и сознание звонить в этот момент. Иначе мне грустно, что в моей стране человек, каким бы он ни был, не на первом месте...".

И в эту дискуссию включилась Лиене Ципуле: "Пример. В Саулкрасты одна бригада NMPD. Если мы отправим ее к человеку с температурой, который не обращался к семейному врачу и не покупал жаропонижающих лекарств, бригада выедет, проконсультирует и рекомендует идти к семейному врачу за больничным листом и рецептами, потому что заболевший человек не нуждается в помещении в стационар.

Тем временем в Туе ребенок подавился конфетой, а в Царникаве произошла авария с участием двух автомобилей, в которой пострадавших пятеро. Единственная саулкрастская бригада занята.

Бригада из Лимбажи мчится на аварию, чудом свободная. В Тую - из Айнажи. На оба вызова опаздывают.