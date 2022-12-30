Самая горячая тема в соцсетях на данный момент: в целях сохранения возможности оказания своевременной экстренной медицинской помощи пациентам в опасных для жизни ситуациях Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) с 28 декабря переходит в режим экстренной помощи. Что это означает? Рассказывает портал Apollo.lv.
Экстренный режим работы "неотложки": социальные сети разрывает
В первую очередь это означает, что диспетчеры экстренной телефонной связи при поступлении вызовов по менее приоритетным случаям будут предлагать жителям обратиться в практику семейного врача, самостоятельно обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение или будут информировать о времени ожидания бригады до 4 часов. Приоритетно бригады будут отправляться на жизненно важные вызовы.
Во-вторых, если во время вызова бригада определит, что ситуация не экстренная и консультацию и помощь можно было получить в поликлинике, то может быть выставлен счет за вызов в неэкстренных ситуациях: 74,35 евро.
В соцсетях пользователи разделились: одни в ярости, другие пытаются понять, что делать.
"Слушал сегодня Ципуле и не мог поверить. Меня призывают при температуре под 40 градусов не вызывать скорую. Я не ослышался? Я всю жизнь платил налоги, и если у меня ненормально высокая температура и я боюсь, что это может быть плохо, то СТОП - не звони, тебя проинструктируют по телефону!"
Klausos šodien Cipuli un nespēju noticēt.Mani aicina pie 40℃ temperatūras nesaukt ātro palīdzību.Vai es nepārklausījos. Es visu mūžu esmu maksājis nodokļus un ja nu man ir manuprāt nenormāli augsta temperatūra un bail, ka var būt slikti, bet STOP-nesauc!Pa telefonu tevi instruēs!— Eriks 🇱🇻 (@Egriks) December 28, 2022
В дискуссии в соцсетях неоднократно вступала и руководитель NMPD Лиене Ципуле.
"Мы, NMPD, никого не стыдим, но призываем в случае простуды обратиться за соответствующей помощью к семейному врачу или к дежурному врачу. Если недоступен семейный врач - это не является и не должно быть причиной перегрузки работы службы экстренной помощи. Это угрожает нашей возможности спасать жизни!"
Mēs, @NMPdienests, nevienu nekauninām, bet aicinām meklēt atbilstošu palīdzību pie ģimenes ārstiem vai dežūrārstiem saaukstēšanās gadījumā!Ja nav pieejams ģimenes ārsts, tas nav un nedrīkst būt par pamatu pārslogot ārkārtas dienesta darbu. Tas apdraud mūsu iespējas glābt dzīvības!— Liene Cipule (@LieneCipule) December 28, 2022
Многие пользователи понимают причины такого решения, но есть и те, кто опасается, что не сможет оценить свое состояние здоровья.
Инга Карлинска пишет в Facebook: "Если бы я вызывала скорую помощь каждый раз, когда у кого-то в семье температура 39, я бы не уважала себя и свои возможности, своего семейного врача и работу медиков.
Действительно ли часть общества так деградировала, что не может справиться с простудой и не может оценить симптомы?".
Дайнис Берзиньш спрашивает: "Можно ли покончить с этой безграмотностью и сделать прививку от тех болезней, против которых есть вакцины? И изучить основы медицины, например, о жаропонижающих средствах. В распоряжении NMPD нет чудо-препаратов, а анальгин вместе с димедролом больше не колют как стандарт для понижения температуры".
Гунтис Розенбергс оппонирует: "Если пенсионерка живет одна, у нее также может быть температура 39-40° с осложнениями и, возможно, даже с летальным исходом. (...) Если человеку очень плохо, он звонит туда, куда позволяет его память и сознание звонить в этот момент. Иначе мне грустно, что в моей стране человек, каким бы он ни был, не на первом месте...".
И в эту дискуссию включилась Лиене Ципуле: "Пример. В Саулкрасты одна бригада NMPD. Если мы отправим ее к человеку с температурой, который не обращался к семейному врачу и не покупал жаропонижающих лекарств, бригада выедет, проконсультирует и рекомендует идти к семейному врачу за больничным листом и рецептами, потому что заболевший человек не нуждается в помещении в стационар.
Тем временем в Туе ребенок подавился конфетой, а в Царникаве произошла авария с участием двух автомобилей, в которой пострадавших пятеро. Единственная саулкрастская бригада занята.
Бригада из Лимбажи мчится на аварию, чудом свободная. В Тую - из Айнажи. На оба вызова опаздывают.
Тысячи болеют вирусами прямо сейчас. Если мы принимаем решение, что можем пожертвовать неотложной помощью ради каждого человека, который не знает, что делать с температурой и не считает, что ему следует обращаться к семейному врачу, то вы можете пристыдить меня за призыв в этих случаях звонить семейному, а не в скорую. Мы можем ехать к каждому. В порядке очереди. И все время опаздывать. Но пока я отвечаю за службу, этого не произойдет".
Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что до семейного врача дозвониться бывает сложно, хотя и опыт разный. Например, есть и хорошие примеры.
"Я могу в WhatsApp писать своему семейному врачу. Я также могу позвонить. Но обычно не звоню, потому что думаю, что могу помешать приему. Но и пишу только тогда, когда мне действительно нужна помощь, и она это знает".
Es savai ģimenes ārstei varu rakstīt whatsapp. Varu arī zvanīt. Parasti gan nezvanu, jo šķiet ka iztraucēšu kādu pieņemšanu. Bet es pat rakstu tikai kad tiešām ir nepieciešama palīdzība un viņa to zin.— Zanda T. 🇺🇦 (@zanndaT) December 28, 2022
Многие пользователи соцсетей склонны думать, что основная проблема кроется где-то между недоступностью семейных врачей и загруженностью отделения неотложной помощи.
Если семейный врач недоступен или плохо доступен - что делать? Многие не знают. Пользователи соцсетей предлагают различные решения, которые могли бы облегчить ситуацию для всех.
"Ну тогда, может быть, наладить наконец консультационный телефон семейных врачей в режиме 24/7 и пусть колл-центр 113 перенаправляет туда всех "злостных загружателей", разве нет?
Нет, давайте прибегнем к старому доброму обвинению".
Nu bet tad varbūtās beidzot to ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni sastellējiet 24/7 režīmā un lai 113 zvanu centrs visus "ļaunprātīgos noslogotājus" pāradresē uz turieni, ne?— Reinis (@Reinis_Me) December 28, 2022
Nē, ķeramies pie vecās, labās lietotāja vainošanas. https://t.co/eQsIZO6zA4
"Нет. 112 переводит звонки только на 113. Как правило, они связаны с реальными чрезвычайными ситуациями - ДТП, пожар, падение с высоты".
Nē. 112 nodod zvanus tikai 113. Parasti tie ir saistīti ar reālām ātkārtas situācijām - ceļu satiksmes negadījums, ugunsgrēks, kritiens no augstuma.— Liene Cipule (@LieneCipule) December 28, 2022
"Также можно было бы иметь единый короткий, легко запоминающийся номер, чтобы звонить по всем вопросам, связанным со здоровьем, а он сортирует - прислать скорую помощь, реанимацию или сказать - звонить туда-то или туда-то.
Но я рада, что серьезно не болею. Я не знаю, куда и кому бы я позвонила, если бы мне действительно понадобилось".
Varētu arī vienotu, īsu, viegli atcerēties numuru, kur zvanīt par jebko ar veselību saistītu un tas šķiro - sūta ātros, reanimācijas vai saka - zvaniet tur un tur.— Single mum (@Singlemum11) December 28, 2022
Bet es priecājos, ka nopietni neslimoju. Nemaz nezinu, kur un kam zvanītu, ja tiešām vajadzētu.
"Необходимо усилить доступность семейных врачей и дежурных, а не создавать всевозможные колл-центры в службе экстренной помощи. Телефоны экстренных служб во всем мире являются аварийными! Все остальное можно организовать параллельно и по-другому".
Jāstiprina ģimenes ārstu un dežūrārstu pieejamību, nevis jāveido visu veidu zvanu centru ārkārtas dienestā. Ārkārtas tālruņi visur pasaulē ir ārkārtas! Viss cits var tikt organizēts paralēli un citā veidā.— Liene Cipule (@LieneCipule) December 28, 2022
Ситуации, в которых следует вызывать медиков NMPD:
- обморок;
- остановка дыхания или внезапные проблемы с дыханием;
- тяжелые травмы или сильное, угрожающее жизни кровотечение;
- признаки инфаркта (внезапная боль за грудиной);
- признаки инсульта;
- другие опасные для жизни ситуации.
Куда обращаться за помощью вне рабочего времени семейного врача
- Консультационный телефон семейных врачей 660 160 01.
Время работы консультационного телефона семейных врачей:
- рабочие дни: с 17:00 до 8:00;
- выходные и праздничные дни: круглые сутки.
Куда еще можно обратиться за медицинской консультацией и помощью, когда семейный врач недоступен
Если жизни и здоровью ничего не угрожает, медицинские консультации оказывают:
- дежурные врачи - оказывают помощь в пределах компетенции семейного врача;
- фельдшерские пункты - оказывают помощь в пределах компетенции семейного врача;
- пункты неотложной медицинской помощи - оказывают помощь, превышающую компетенцию семейного врача;
- приемные отделения больниц.
Что должно быть в домашней аптечке:
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