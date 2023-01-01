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"Минималка" в Латвии повысилась до 620 евро

rus.tvnet.lv/LETA
"Минималка" в Латвии повысилась до 620 евро
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Кошелек. Иллюстративное фото
Кошелек. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Согласно поправкам к закону о труде, минимальная заработная плата в Латвии в этом году повышена с 500 до 620 евро.

Поправки также предусматривают повышение минимальной заработной платы до 700 евро с 1 января 2024 года.

Как сообщалось, с инициативой повышения минимальной заработной платы выступили депутаты партии "Консервативные" в предыдущем Сейме Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Янис Бутанс, Рейнис Знотиньш и Эвита Залите-Гроса.

По данным Центрального статистического управления, в 2021 году из 837 444 работающих в Латвии минимальную зарплату и меньше получали 149 173 человека. В 2020 году таких было 140 230 человек, а в 2019 году - 152 666.

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