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Плата за OIK теперь будет равна нулю евро

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Плата за OIK теперь будет равна нулю евро
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Председатель SPRK Алда Озола
Председатель SPRK Алда Озола Фото: Zane Bitere/LETA

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) в ноябре утвердила рассчитанную SIA Energijas publiskais tirgotājs (EPT) компоненту обязательной закупки электроэнергии (OIK) и компоненту мощности, которые в будущем будут составлять ноль евро за мегаватт-час (МВтч), об этом сообщили представители SPRK.

Председатель SPRK Алда Озола объясняет, что такой результат возможен в связи с высокой ценой на электроэнергию, которая значительно увеличила доходы EPT от продажи электроэнергии, купленной в рамках обязательных закупок на бирже. Соответственно, в 2023 году гранта государственного бюджета на покрытие суммы OIK не планируется.

"Согласно решению SPRK о компонентах обязательной закупки и мощности, конечные потребители больше не должны будут платить за них. Это важно в условиях, когда цены на электроэнергию растут", - говорит Озола.

Уже сообщалось, что в целях снижения негативного влияния повышения цен на электроэнергию на потребителей Кабинет министров 6 сентября 2022 года поддержал решение, предложенное Минэкономики, предусматривающее, что средняя ставка компонента обязательной закупки электроэнергии и компонента мощности с 1 сентября по 31 декабря 2025 года составляет ноль евро за МВтч.

Учитывая фактические рыночные обстоятельства, поправки вступили в силу 14 октября.

Они предоставляют государственному торговцу электроэнергией право на использование прибыли, полученной от реализации электроэнергии на рынке, для уменьшения как компонента мощности, так и OIK в целях достижения установленного среднего OIK и компонента мощности - ноль евро за МВтч.

Обязательная закупка электроэнергии - это установленный государством механизм поддержки производителей электроэнергии, производящих электроэнергию в режиме эффективной когенерации или из возобновляемых источников энергии.

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