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В Риге вводится новая система билетов на общественный транспорт

rus.tvnet.lv/LETA
В Риге вводится новая система билетов на общественный транспорт
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Rīgas satiksme
Rīgas satiksme Фото: LETA

С сегодняшнего дня, 2 января, в Риге вводится новая система билетов на общественный транспорт, которая предусматривает повышение платы за одну поездку, но при этом значительно снижена стоимость месячных проездных билетов.

Кроме того, работающие пенсионеры теперь могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Основные изменения состоят в отказе от ранее существовавших 135 различных видов билетов и введении ограниченных по времени поездки билетов, самым дешевым из которых является 90-минутный билет, который стоит 1,50 евро и позволяет ездить на нескольких транспортных средствах в течение этого времени.

В целом введены два вида билетов с ограниченным временем поездки - на проезд в течение 90 минут, который стоит 1,50 евро, и билет на 24 часа, который стоит 5 евро.

Трехдневный билет стоит 8 евро, пятидневный - 10 евро, месячный - 30 евро.

Плата за одну поездку составит 2 евро, и купить такой билет можно только у водителя автобуса на автобусном маршруте № 22, который курсирует в Рижский аэропорт.

Наиболее существенные изменения касаются месячных проездных билетов, стоимость которых снижена на 40% - с 50 до 30 евро.

Прежние скидки на проезд сохранены, например, студентам, педагогам и медицинским работникам предоставляется 50-процентная скидка на месячные билеты.

Изменения не касаются тех категорий пассажиров, которым предоставляется 100-процентная скидка - пенсионеры, школьники и люди с ограниченными возможностями по-прежнему могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

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