В прошлом году Чакша на посту министра образования заработала почти 114 000 евро

Чакша задекларировала наличные накопления в размере 5000 евро, а ее безналичные накопления выросли до 122 832 евро, что на 18 694 евро больше, чем в 2023 году.

В прошлом году на посту министра Чакша в целом получила зарплату в размере 133 488 евро. От Государственной службы социального страхования она получила пособие в размере 300 евро, в свою очередь в виде процентов от Luminor Bank - 762 евро.

Долговых обязательств у Чакши на конец прошлого года не было. Однако она указала два выданных займа на общую сумму 59 646 евро, что на 3000 евро меньше, чем в конце 2023 года.

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В течение прошлого года депутат получила еще одну квартиру в пользовании. На конце года в распоряжении Чакши были две квартиры в пользовании в Риге и еще одна - в собственности. У министра также есть автомобиль Mini Cooper Countryman.