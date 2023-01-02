Выступление президента Украины Владимира Зеленского было сильным сигналом для всего мира принять Украину в европейскую семью, а президент России Владимир Путин попытается использовать сотни проверенных тактик - постарается победить в войне, завалив окопы трупами своих солдат, подчеркнул политолог Карлис Даукштс.
Эксперт: Путин пытается победить в войне, засыпав окопы трупами своих солдат
Эксперт отметил, что речь президента Украины была эмоциональной и подходящей для тех условий, в которых в тени агрессии России живет украинский народ. Зеленский отметил, что заметны попытки людей выжить в тяжелых условиях.
"Президент Украины подчеркнул то, о чем говорят многие политики - российская агрессия в Украине создала сильную европейскую нацию со своей идентичностью, способностью защищать территориальную целостность и независимость государства. Кроме того, это одна из самых сильных армий, которая фактически выполняет задачи НАТО", - сказал политолог.
По мнению Даукштса, это означает, что Европа должна учитывать происходящее в Украине, а также стремления и возможности государства. Политолог отметил, что выступление Зеленского было сигналом для других стран принять Украину в европейскую семью. По словам Зеленского, должны быть и какие-то практические действия, чтобы Украина стала частью Европы.
"Зеленский в обращении осудил непрекращающиеся жестокие нападения России на украинский народ, поскольку Россия изменила свою стратегию с уничтожения военных объектов на уничтожение населения. Для Зеленского это абсолютно неприемлемо. Кроме того, президент Украины подчеркнул, что это неприемлемо и для мирового сообщества. Обращение Зеленского выражает общую мировую позицию, согласно которой насильственные угрозы суверенитету других стран не признаются", - сказал политолог.
В свою очередь, говоря о новогоднем обращении российского лидера Владимира Путина, Даукштс подчеркнул, что оно было милитаризировано и дало понять, что Россия готовится к длительной войне. Своей речью он пытался мобилизовать защитников осажденной крепости - свой собственный народ, оценил эксперт.
Политолог отозвался на мнение других экспертов о том, что речь Путина, возможно, является подготовкой народа к следующей мобилизации, которая может начаться на этой неделе.
Даукштс подчеркнул, что речь Путина была агрессивной и он в нее не включил разделение между военными действиями и страданиями жителей, продолжая угрожать украинцам и инфраструктуре, которая затрагивает гражданский сектор.
"Это была бравурная речь о войне. Путин пытается шантажировать западное общество, угрожая другим мерами наказания. В то же время эта речь показала, что Путин находится в позиции проигравшего. Условно, это была речь раненого зверя, которая не несла никакого положительного заряда", - сказал политолог.
Он предположил, что Путин попытается использовать проверенную сотнями лет тактику - постарается выиграть войну с грудами трупов своих солдат в окопах. Президент соседнего государства дал понять, что Россия собирается объявить народную войну. Речь идет не о какой-то территории, а о народной войне, потому что "Россию атакуют".
Даукштс подчеркнул, что Путин говорил о "сохранении суверенитета", хотя России не угрожают. Он допускает, что такое заявление было сделано, потому что Путин понимал, что к 24 февраля прошлого года НАТО превратилось в какое-то непонятное образование, а теперь Россия встречается с сильной западной солидарностью и концентрированной консолидацией НАТО. НАТО выполняет установленные для него задачи - если когда-то это было сдерживание СССР, то теперь задача альянса - удержать Россию от дальнейшей агрессии против своих соседей.
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