Эксперт: Путин пытается победить в войне, засыпав окопы трупами своих солдат

В свою очередь, говоря о новогоднем обращении российского лидера Владимира Путина, Даукштс подчеркнул, что оно было милитаризировано и дало понять, что Россия готовится к длительной войне. Своей речью он пытался мобилизовать защитников осажденной крепости - свой собственный народ, оценил эксперт.

Политолог отозвался на мнение других экспертов о том, что речь Путина, возможно, является подготовкой народа к следующей мобилизации, которая может начаться на этой неделе.

Даукштс подчеркнул, что речь Путина была агрессивной и он в нее не включил разделение между военными действиями и страданиями жителей, продолжая угрожать украинцам и инфраструктуре, которая затрагивает гражданский сектор.

"Это была бравурная речь о войне. Путин пытается шантажировать западное общество, угрожая другим мерами наказания. В то же время эта речь показала, что Путин находится в позиции проигравшего. Условно, это была речь раненого зверя, которая не несла никакого положительного заряда", - сказал политолог.

Он предположил, что Путин попытается использовать проверенную сотнями лет тактику - постарается выиграть войну с грудами трупов своих солдат в окопах. Президент соседнего государства дал понять, что Россия собирается объявить народную войну. Речь идет не о какой-то территории, а о народной войне, потому что "Россию атакуют".

Даукштс подчеркнул, что Путин говорил о "сохранении суверенитета", хотя России не угрожают. Он допускает, что такое заявление было сделано, потому что Путин понимал, что к 24 февраля прошлого года НАТО превратилось в какое-то непонятное образование, а теперь Россия встречается с сильной западной солидарностью и концентрированной консолидацией НАТО. НАТО выполняет установленные для него задачи - если когда-то это было сдерживание СССР, то теперь задача альянса - удержать Россию от дальнейшей агрессии против своих соседей.