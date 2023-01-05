Мобильное приложение Lidl попало в топ самых популярных в Латвии

Что это?

Lidl Plus - это цифровое приложение лояльности, которое можно использовать на любом смартфоне. После регистрации каждому новому пользователю Lidl Plus присваивается уникальный QR-код, который нужно просто отсканировать на кассе, чтобы воспользоваться скидками. Приложение предлагает различные возможности для более выгодных покупок в магазинах Lidl, активизировав специальные акционные купоны или используя цифровые карточки Skrāpē Plus.

"В нынешней экономической ситуации выгодные покупки очень важны, и, покупая каждую неделю все продукты, предлагаемые Lidl Plus, клиенты могут сэкономить до 10 евро в неделю", - говорит Александру Маг, член правления Lidl Latvija.

Чтобы процесс покупок проходил гладко и быстро, скидочные купоны в своем смартфоне желательно активизировать перед покупкой. У кассы покупатель просто сканирует свой QR-код Lidl Plus.

Немаловажно, что приложение будет работать даже при отсутствии мобильного подключения к интернету.

Как использовать приложение

Загрузить приложение Lidl Plus. Заполнить необходимые контактные данные. См. специальные ваучеры, которые необходимо активировать перед оформлением заказа. После каждой покупки получите специальную цифровую карту Scrape Plus со скидочным предложением.

Со временем предлагаемые Lidl Plus возможности планируется расширить, предлагая клиентам различные персональные скидки и бонусные программы, наиболее подходящие для потребительских привычек отдельного покупателя. Подробнее о приложении.

Первый магазин SIA Lidl Latvija был открыт 7 октября 2021 года. В настоящее время в сети Lidl Latvija работают 20 магазинов в 11 городах страны. В логистическом центре, магазинах и офисе компании трудится команда примерно из 2000 человек.