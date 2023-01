Мобильное приложение Lidl попало в топ самых популярных в Латвии

Приложение Lidl Plus

Продолжая внедрять цифровые решения, ритейлер Lidl начал предлагать в Латвии приложение лояльности Lidl Plus, которое можно бесплатно скачать в популярных магазинах приложений. Общее количество загрузок Lidl Plus, которое уже доступно в 31 стране мира, превысило 50 миллионов. В Латвии приложение Lidl Plus также уже вышло на лидирующие позиции в топе самых популярных приложений, сообщила компания в пресс-релизе.