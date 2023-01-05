Видео ⟩ В центре Риги на машине выцарапали букву Z и прокололи шину

Гитарист Микелис был неприятно удивлен, когда подошел к машине, припаркованной на платной стоянке в Яуниела.

Он рассказал, что с начала войны в Украине на лобовом стекле его автомобиля была наклейка в поддержку Украины и с осуждением российского режима, что, видимо, кому-то не понравилось, поэтому на машине выцарапали букву Z, являющуюся символом российского вторжения в соседнюю страну. Также у автомобиля оказалась спущена шина.

Изначально Микелис не заметил повреждений, и только во время езды понял, что что-то не так. Сейчас Микелис не понимает, как ему вообще удалось добраться до дома. Возможно, в проколотой шине остался кончик ножа, который выпал по дороге, потому что дыра была глубокой и воздух должен был выйти из шины уже после нескольких метров движения.

К сожалению, на парковке не установлены камеры видеонаблюдения, которые помогли бы быстрее найти виновных, но Микелис не теряет надежды. Новая шина обойдется в 80 евро, дополнительные расходы уйдут на полировку и покраску.

Музыкант уже написал заявление в полицию и надеется, что виновных смогут определить по записям одной из камер наблюдения в этом районе. Если у вас есть какая-либо информация или вы были свидетелем преступления, позвоните в полицию по телефону 110.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)