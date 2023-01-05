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Если ничего не сделать, через несколько лет работу могут потерять 95 тысяч человек

rus.tvnet.lv
Если ничего не сделать, через несколько лет работу могут потерять 95 тысяч человек
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Уборщица. Иллюстративное фото
Уборщица. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere / LETA

Представители самых низкооплачиваемых профессий - продавцы, рабочие-помощники, уборщики и др. - в прошлом году больше всего регистрировались в качестве безработных, но они же быстрее всех могли найти и новую работу. Министерство экономики прогнозирует, что в будущем ожидается избыток низкоквалифицированной рабочей силы, сообщает в четверг, 5 января, Latvijas Radio.

На рынке труда наблюдаются явные и ярко выраженные диспропорции, поскольку конкурентоспособность экономики и рост отраслей тесно связаны с трансформацией рынка труда.

"Мы видели это во время ковида и видим это после него. Спрос на низкоквалифицированный труд все сильнее снижается, так как процессы автоматизируются и оцифровываются, а растет спрос на квалифицированный труд. Нехватка специалистов в области STEM (естествознание, инженерия, математика и технологии) к 2030 году может превысить 9000 человек", - заявил заместитель начальника Службы аналитики Минэкономики Янис Салминьш.

Проблема в том, что в 2030 году на рынке труда может быть избыток низкоквалифицированных работников почти в 95 тысяч.

Чтобы смягчить это, важно уделять внимание таким инструментам, как переподготовка и повышение квалификации, которые позволяют адаптироваться к изменениям, вызванным современными технологиями. В этой сфере необходимо привлекать и предпринимателей, чтобы создать спрос на более высокооплачиваемые рабочие места.

В Министерстве образования и науки поясняют, что за последние годы по программам обучения для взрослых новые навыки и квалификацию получили около 80 000 сотрудников, таким образом адаптировавшихся к требованиям рынка труда. Особое внимание уделяется цифровым навыкам и их развитию.

Государственное агентство занятости (NVA) также констатирует, что положение безработных улучшается и им быстрее удается найти работу. Среди клиентов NVA также растут цифровые навыки, которыми уже обладают около трети безработных.

"Конечно, есть много клиентов, у которых нет этих цифровых навыков. У них есть возможность учиться - как у безработных, так и у работающих. В будущем это, безусловно, продолжится и предложение этих программ расширится", - сказала директор отдела развития и аналитики NVA Ева Лапсиня.

В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,1%. Большую часть безработных составляли представители самых низкооплачиваемых профессий.

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