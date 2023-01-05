Если ничего не сделать, через несколько лет работу могут потерять 95 тысяч человек

На рынке труда наблюдаются явные и ярко выраженные диспропорции, поскольку конкурентоспособность экономики и рост отраслей тесно связаны с трансформацией рынка труда.

"Мы видели это во время ковида и видим это после него. Спрос на низкоквалифицированный труд все сильнее снижается, так как процессы автоматизируются и оцифровываются, а растет спрос на квалифицированный труд. Нехватка специалистов в области STEM (естествознание, инженерия, математика и технологии) к 2030 году может превысить 9000 человек", - заявил заместитель начальника Службы аналитики Минэкономики Янис Салминьш.

Проблема в том, что в 2030 году на рынке труда может быть избыток низкоквалифицированных работников почти в 95 тысяч.

Чтобы смягчить это, важно уделять внимание таким инструментам, как переподготовка и повышение квалификации, которые позволяют адаптироваться к изменениям, вызванным современными технологиями. В этой сфере необходимо привлекать и предпринимателей, чтобы создать спрос на более высокооплачиваемые рабочие места.