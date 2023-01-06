Инфляция отступает? Обнадеживающая статистика в еврозоне

Годовая инфляция в еврозоне фиксируется двадцать четвертый месяц подряд.

Согласно данным Eurostat, самый большой рост по сравнению с декабрем 2021 года продемонстрировали цены на энергоресурсы - на 25,7% вслед за ростом на 34,9% в ноябре.

Цены на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия в декабре выросли на 13,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, а в ноябре их рост составил 13,6%.

Цены на промышленные товары, не связанные с энергоресурсами, в декабре были на 6,4% выше, чем год назад, а в ноябре рост составил 6,1%.

В декабре цены на услуги в еврозоне, в которую входят 19 стран, были на 4,4% выше, чем год назад. В ноябре цены на услуги выросли на 4,2%.