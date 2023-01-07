В воскресенье спутник NASA упадет на Землю

По данным NASA, вероятность того, что обломки упадут на кого-то, "очень мала". Большая часть спутника, весом 2450 кг, сгорит после выхода на орбиту. Но некоторые фрагменты долетят до поверхности Земли.

По оценкам космического агентства, вероятность получить травму от падающих обломков составляет примерно 1 к 9400.

По сообщению министерства обороны США, спутник, как ожидается, потерпит крушение в воскресенье вечером, 8 января.

На пути к Земле спутник пролетит через Африку, Азию, Ближний Восток и отдельные районы Северной и Южной Америки.

Спутник ERBS был запущен в 1984 году с космического корабля Challenger. Хотя ожидаемый срок его службы составлял два года, он продолжал проводить измерения озона и других параметров атмосферы, пока не был выведен из эксплуатации в 2005 году. Спутник изучал, как Земля поглощает и излучает солнечную энергию.