Пн, 9.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Еще немного мороза: о погоде в понедельник

rus.tvnet.lv/LETA
Еще немного мороза: о погоде в понедельник
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Снег в Риге. Иллюстративное фото
Снег в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 9 января, в Латвии сохранится юго-восточный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду.

Небо будет затянуто облаками, местами возможен небольшой снег и метель, а также ледяной дождь.

Максимальная температура воздуха составит +2...-3 градуса, на востоке страны до -6 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха повысится до -1 градуса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх