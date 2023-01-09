В понедельник, 9 января, в Латвии сохранится юго-восточный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду.
Еще немного мороза: о погоде в понедельник
Еще немного мороза: о погоде в понедельник
Небо будет затянуто облаками, местами возможен небольшой снег и метель, а также ледяной дождь.
Максимальная температура воздуха составит +2...-3 градуса, на востоке страны до -6 градусов.
В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха повысится до -1 градуса.
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