Закупочные цены на молоко стремительно снижаются

В ноябре 2022 года средняя закупочная цена молока в Латвии достигла рекордной отметки в 49 центов за литр, а в январе она снизилась примерно на 40%.

Также значительный спад наблюдается на мировом рынке молока, где молоко покупается по 30 центов за литр.

Снижение цен вскоре почувствуют и в Латвии, и цены могут снизиться до уровня 2020 года.

По словам Лудриксонса, текущая ситуация является глобальным событием, которое в наибольшей степени затрагивает те страны, в которых доля экспорта молока выше. Аналогичная ситуация наблюдается также в Эстонии и Литве.

"Это объясняется снижением покупательной способности на местных рынках и в других странах мира, а также снижением мирового спроса на молочное сырье со стороны некоторых стран, которые изменили свою закупочную стратегию или закрыли рынок", - отмечает Лудрикссонс.

"В настоящее время мы находимся на том же уровне, что и в декабре 2020 года, только ситуация усложняется, потому что все затраты для производителей молока выросли вдвое, а по некоторым позициям даже втрое. В настоящее время литр молока не может быть получен так дешево, как это было в 2019 или 2020 году", - говорит Лудриксонс.

По его словам, молочная отрасль переживает нестабильный и сложный период.