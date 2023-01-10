Депутат Сейма Виксна накопила почти 364 000 евро

Накопления в виде безналичных средств политик вложила в финансовые учреждения Латвии, Австрии, Кипра и Грузии.

Виксна также выдала займ в размере 43 140 грузинских лари или 15 252 евро.

Кроме того, парламентарий вложила свои средства в акции предприятий. Так, Виксне принадлежат пять долей капитала предприятия AZZZ с общей номинальной стоимостью 142,29 евро, одна доля капитала LatBAN sindikāts Nr.1 номинальной стоимостью 5500 евро, а также 100 долей капитала зарегистрированного в Грузии AV Consulting OOO общей номинальной стоимостью 100 грузинских лари или 35 евро.

Кроме работы в Сейме, Виксна занимает должность председателя правления в обществе Līdere, позицию члена совета в обществе Junior Achievement Latvia, а также место члена совета в Латвийской конфедерации работодателей.

Политику принадлежит недвижимость в Гулбене, кроме того, у него в пользовании есть недвижимость в Гаркалнской волости Ропажского края.

В пользовании у политика от "Объединенного списка" имеется легковой автомобиль Audi Q3 2019 года выпуска.

У депутата есть также частные пенсионные фонды и страхование жизни с накоплением средств.