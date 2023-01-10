В конце прошлого года безработными числились 6,1% жителей Латвии

В конце декабря в NVA было зарегистрировано 53 536 безработных, что на 1930 человек больше, чем в конце ноября (51 606 безработных), но на 7238 меньше, чем в конце 2021 года (60 774).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце июля был в Рижском регионе - 4,4% экономически активного населения (+0,1 процентного пункта), самый высокий уровень сохранялся в Латгале - 12,8% (+0,2 процентного пункта).

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 6,5% (+0,6 процентного пункта), в Земгале - 6,1% (+0,4 процентного пункта), в Видземе - 6,5% (+0,3 процентного пункта).

Уровень зарегистрированной безработицы в Риге в декабре увеличился на 0,1 процентного пункта и в конце месяца составил 4,3% экономически активного населения.

С другой стороны, в течение года, то есть по сравнению с концом 2021 года, уровень зарегистрированной безработицы снизился во всех регионах Латвии.

В том числе уровень зарегистрированной безработицы в Риге за год снизился на 0,2 процентных пункта, в Рижском регионе - на 0,3 процентных пункта, в Земгале - на 0,4 процентных пункта, в Видземе - на 0,6 процентных пункта, в Курземе - на 0,8 процентных пункта, в Латгале - на 1,7 процентных пункта.

В конце 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,7% экономически активного населения.