Витенбергс: нужно искать возможности соединения Rail Baltica с портами

По его словам, Rail Baltica - это и вызов, и прекрасная возможность для латвийских грузовых и пассажирских перевозок, но для того, чтобы магистраль работала и приносила пользу латвийской экономике, необходимы соединения. Это Саласпилсский интермодальный грузовой терминал, где грузы Rail Baltica могут доставляться и приниматься со всей территории страны.

"Также должно быть соединение с Рижским портом. На данный момент расходы, связанные с самой трассой Rail Baltica, выделены из фондов ЕС, но нет соглашения о финансировании соединений с объектами инфраструктуры. Наша задача - искать варианты, будь то государственно-частное партнерство или что-то еще, как мы могли бы установить соединения с портами", - сказал Витенбергс, добавив, что это невозможно при имеющемся в настоящее время финансировании, но "мы не обойдемся без этих соединений".

По словам министра, после завершения трассы Rail Baltica может начаться второй этап, и можно будет рассмотреть вопрос о финансировании ЕС.

"Проблема заключается в том, что это может быть сравнительно нескоро. Нам было бы выгодно, если бы это было немедленно, и мы могли бы сразу использовать весь потенциал, который может предоставить эта железнодорожная линия", - подчеркнул Витенбергс.