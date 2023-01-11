Латвия на международных финансовых рынках заняла 750 млн евро

Во вторник, 10 января, Госкасса выпустила от имени Латвии на международные финансовые рынки пятилетние еврооблигации и таким образом привлекла финансирование в размере 750 млн евро с доходностью 3,693% и фиксированной ставкой купона 3,5%.

Общий спрос на латвийские еврооблигации был самым высоким с 2015 года, достигнув 3,7 млрд евро, сообщает Госкасса, отмечая, что заявки поступили от более чем 140 инвесторов.

Ценные бумаги были приобретены инвесторами из различных стран Европы, таких как Великобритания, Германия, Австрия, страны Северной Европы, Франция, страны Бенилюкса.

Ведущими банками выпуска стали Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank, Erste Group Bank и Nomura Financial Products Europe Gmbh.

В последний раз Латвия занимала средства на международных финансовых рынках 20 октября 2022 года, когда Госкассой на международные финансовые рынки были выпущены облигации на сумму 850 млн евро с доходностью 4,198% и фиксированной ставкой купона 3,875%. Дата погашения облигаций - 25 марта 2027 года.

В октябре прошлого года общий спрос на латвийские еврооблигации превысил 2,1 миллиарда евро. Заявки поступили от более чем 80 инвесторов.