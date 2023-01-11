Эксперт: надо привыкнуть к ценам на газ и электроэнергию в три-семь раз выше, чем раньше

Оценивая аспект безопасности, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунар Валдманис отмечает, что в настоящее время более остро встал вопрос о доступности природного газа в отопительном сезоне 2023/2024 года, что косвенно влияет и на Латвию.

Понятно, что по мере отказа стран-членов Европейского союза (ЕС) от российского природного газа будет усиливаться конкуренция покупателей за поставки природного газа из других стран. Кроме того, общая конъюнктура на рынке также претерпела изменения, поэтому, несомненно, поставки природного газа по всей Европе в этом году предсказать значительно труднее, чем раньше.

Однако в то же время Гунар Валдманис считает, что в странах Балтии, и конкретно в Латвии, участники рынка природного газа, и особенно один из крупнейших потребителей в регионе Latvenergo, относительно успешно адаптировались к рыночным изменениям и, как и в прошлом году, смогут поставлять природный газ в объеме, соответствующем прогнозируемому потреблению и объему потребительского спроса.

С апреля 2022 года Latvenergo каждый месяц непрерывно перезаключает договоры поставок. До 31 декабря текущего года разработан подробный план работы по дням. Природный газ закупается на международном рынке у глобальных компаний СПГ, которые непосредственно участвуют в закупочных аукционах Latvenergo.

"Контрактные цены на природный газ 2023-2024 гг. снизились примерно на 50%, но их фьючерсные цены в четыре-шесть раз выше, чем обычно. То же самое относится и к ценам на электроэнергию, поскольку предельные цены на природный газ являются ценовым ориентиром на большей части европейского энергетического рынка.

Скорее всего, нам придется привыкнуть к ценам на газ и электроэнергию в три-семь раз выше, чем ранее", - говорит экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис.