Дочерняя компания ГАО Latvijas Dzelzceļš (LDz) LDz Cargo на этой неделе после получения необходимых разрешений и подписания инфраструктурного контракта начала грузовые железнодорожные перевозки в Эстонии.
Латвийская LDz Cargo начала перевозки в Эстонии
Об этом BNS сообщило руководство компании, добавив, что LDz Cargo получила единый европейский сертификат безопасности железнодорожных перевозок и подписала с Эстонскими железными дорогами (Eesti Raudtee) договор об использовании инфраструктуры.
LDz Cargo приступила к перевозке пищевых масел, которых в этом году по эстонским железным дорогам планируется перевезти около 200 000 тонн. Поскольку LDz Cargo ведет активные переговоры с несколькими другими потенциальными клиентами в Эстонии, в ближайшем будущем ожидается увеличение объемов и других грузов.
Так как машинисты поездов, работающие на территории Эстонии, обязаны владеть эстонским языком, LDz Cargo подписала договор о сотрудничестве с эстонской железнодорожной транспортной компанией GoRail, который обеспечивает наличие машинистов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!