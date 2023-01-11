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Латвийская LDz Cargo начала перевозки в Эстонии

LETA/BNS
Латвийская LDz Cargo начала перевозки в Эстонии
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Рельсы. Иллюстративное фото
Рельсы. Иллюстративное фото Фото: yangtak/Shutterstock

Дочерняя компания ГАО Latvijas Dzelzceļš (LDz) LDz Cargo на этой неделе после получения необходимых разрешений и подписания инфраструктурного контракта начала грузовые железнодорожные перевозки в Эстонии.

Об этом BNS сообщило руководство компании, добавив, что LDz Cargo получила единый европейский сертификат безопасности железнодорожных перевозок и подписала с Эстонскими железными дорогами (Eesti Raudtee) договор об использовании инфраструктуры.

LDz Cargo приступила к перевозке пищевых масел, которых в этом году по эстонским железным дорогам планируется перевезти около 200 000 тонн. Поскольку LDz Cargo ведет активные переговоры с несколькими другими потенциальными клиентами в Эстонии, в ближайшем будущем ожидается увеличение объемов и других грузов.

Так как машинисты поездов, работающие на территории Эстонии, обязаны владеть эстонским языком, LDz Cargo подписала договор о сотрудничестве с эстонской железнодорожной транспортной компанией GoRail, который обеспечивает наличие машинистов.

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