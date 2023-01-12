PTAC наложил серьезный штраф на InCredit Group

PTAC оценил коммерческую практику, InCredit Group, и возбудил административное дело в связи с распространением ненадлежащей рекламы на радио, а также на порталах Youtube и Facebook, создавая рекламу таким образом, чтобы обойти запрет на нее и поощрять безответственные кредиты.

В ходе рассмотрения дела PTAC установил, что распространяемые объявления о кредитовании не соответствуют требованиям Закона о защите прав потребителей. Хотя в рекламе InCredit Group указано, что это предложение для исполнителей хозяйственной деятельности, в ее содержании четко определялся перечень товаров и услуг, на которые можно потратить взятые взаймы деньги: ремонт дома или поездки на отдых.

Учитывая, что реальной целевой аудиторией рекламы были потребители, а не хозяйствующие субъекты, она могла сподвигнуть людей на опрометчивые решения и к плохому пониманию кредитных обязательств, констатирует PTAC.

Принимая во внимание то, что реклама создана с целью обхода рекламных ограничений потребительского кредитования, а также тот факт, что InCredit Group не признает своей вины, PTAC пришел к выводу, что нарушение было серьезным, а общая сумма штрафа установлена ​​в размере 16 000 евро.

PTAC призывает поставщиков кредитных услуг и кредитных посредников соблюдать ограничения правил рекламы кредитных займов. Чтобы лучше понять эти ограничения, PTAC разработал рекомендации, доступные на веб-сайте центра. Также PTAC призывает потребителей быть ответственными и тщательно оценивать необходимость заимствования, а также свои возможности погасить кредит, прежде чем заключать кредитный договор.

По информации Firmas.lv, оборот кредитной компании InCredit Group, входящей в группу Rietumu banka, в 2021 году составил 10,983 млн евро, что на 9,7% меньше, чем годом ранее, в то время как прибыль компании снизилась на 13,5 % до 3,14 млн евро.