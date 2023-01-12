В конце 2022 года Центр защиты прав потребителей (PTAC) принял решение по делу о нарушении коллективных интересов потребителей, которым на SIA InCredit Group была возложена судебная обязанность прекратить недобросовестную коммерческую практику путем маскировки рекламы, предназначенной для потребительской аудитории, такой как реклама кредитования для исполнителей хозяйственной деятельности. На предприятие был наложен денежный штраф в размере 16 000 евро, заявили представители PTAC.
PTAC наложил серьезный штраф на InCredit Group
PTAC оценил коммерческую практику, InCredit Group, и возбудил административное дело в связи с распространением ненадлежащей рекламы на радио, а также на порталах Youtube и Facebook, создавая рекламу таким образом, чтобы обойти запрет на нее и поощрять безответственные кредиты.
В ходе рассмотрения дела PTAC установил, что распространяемые объявления о кредитовании не соответствуют требованиям Закона о защите прав потребителей. Хотя в рекламе InCredit Group указано, что это предложение для исполнителей хозяйственной деятельности, в ее содержании четко определялся перечень товаров и услуг, на которые можно потратить взятые взаймы деньги: ремонт дома или поездки на отдых.
Учитывая, что реальной целевой аудиторией рекламы были потребители, а не хозяйствующие субъекты, она могла сподвигнуть людей на опрометчивые решения и к плохому пониманию кредитных обязательств, констатирует PTAC.
Принимая во внимание то, что реклама создана с целью обхода рекламных ограничений потребительского кредитования, а также тот факт, что InCredit Group не признает своей вины, PTAC пришел к выводу, что нарушение было серьезным, а общая сумма штрафа установлена в размере 16 000 евро.
PTAC призывает поставщиков кредитных услуг и кредитных посредников соблюдать ограничения правил рекламы кредитных займов. Чтобы лучше понять эти ограничения, PTAC разработал рекомендации, доступные на веб-сайте центра. Также PTAC призывает потребителей быть ответственными и тщательно оценивать необходимость заимствования, а также свои возможности погасить кредит, прежде чем заключать кредитный договор.
По информации Firmas.lv, оборот кредитной компании InCredit Group, входящей в группу Rietumu banka, в 2021 году составил 10,983 млн евро, что на 9,7% меньше, чем годом ранее, в то время как прибыль компании снизилась на 13,5 % до 3,14 млн евро.
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