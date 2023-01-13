Ассоциация: без государственной поддержки спортклубы закроются

В том числе спортивные клубы призывают признать спортивные услуги оправданными расходами, установить пониженную ставку НДС в размере 5% для индустрии спорта и фитнеса, а также оказать специализированную поддержку компаниям отрасли на оплату коммунальных платежей.

Представители ассоциаций заявляют, что отрасль нуждается в поддержке, чтобы иметь возможность продолжать свою работу по укреплению здоровья населения. Если государство не сможет найти решения, многие спортивные и фитнес-компании столкнутся с финансовыми проблемами и, возможно, обанкротятся.

По данным Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса, в 2020 году оборот и доходы спортивных клубов и управляющих ими компаний снизились на 50%, а в 2021 году с учетом господдержки - на 97%.

Одной из причин, по которой отрасль нуждается в поддержке, является рост цен на энергоносители. В организациях подчеркивают, что государственная поддержка расходов на электроэнергию в лучшем случае покрывает 2-3% от реального прироста, а расходы на отопление, которые в силу специфики отрасли несопоставимо выше расходов на электроэнергию, практически не компенсируются.

До сих пор предприятия пытались оптимизировать растущие расходы, инвестируя в датчики света и другие умные технологии, которые помогают контролировать потребление энергоресурсов. Спортивные клубы вынуждены отключать сауны, поля и корты или ограничивать их работу, снижать уровень освещения и мощность вентиляции, температуру горячей воды, что снижает качество обслуживания и комфорт для клиентов.

В организациях подчеркивают, что следующим шагом может быть только закрытие спортивных клубов, поскольку сумма непогашенных обязательств для компаний, работающих в спортивной сфере, увеличилась.

В организациях напоминают, что налоговые льготы применяются к спортивной индустрии практически во всех странах Европы, и Латвия - одна из немногих стран, где такой политики не существует. По мнению спортивной индустрии, снижение ставки НДС сделает спортивные клубы более финансово доступными для людей.