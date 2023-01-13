В Латвию доставлен шестой новый электропоезд

Она сообщает, что в пятницу утром два охраняемых грузовика с завода Škoda Vagonka в Остраве (Чехия) доставили в Ригу оставшиеся два из четырех вагонов нового электропоезда. Колесная часть, элементы крыши и первые два вагона прибыли в Ригу на прошлой неделе.

Таким образом, на данный момент в Латвию доставлено шесть новых электропоездов.

Первый новый электропоезд прибыл в Ригу в июне прошлого года, второй – в июле, третий – в октябре, четвертый – в ноябре, пятый – в декабре. Электропоезда перемещаются из Чехии автотранспортом через Польшу и Литву.

В Риге вагоны электропоезда монтируют.

Три привезенных поезда проходят испытания на маршруте Рига-Айзкраукле. Два из них тестируются пустыми, третий загружается мешками с песком, которые имитируют вес 890 пассажиров. В четвертом и пятом электропоездах ведется наладка.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, в том числе запланирована закупка 23 новых электропоездов при софинансировании Фонда сплочения Европейского Союза в размере 114,211 млн евро.