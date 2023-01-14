Уникальная находка в Швеции может снизить зависимость Европы от Китая

Страны Балтии также играют свою роль в секторе редких металлов, так как в Эстонии работает металлургическая компания Silmet, расположенная в Силламе. Это один из немногих производителей и переработчиков редких металлов за пределами Китая и единственный производитель в Европе. Поэтому очень вероятно, что открытые в Швеции ресурсы окажутся в Эстонии.

В 2020 году газета The Wall Street Journal, ссылаясь на доклад американской консалтинговой компании Horizon Advisory, написала, что Китай рассматривает свое доминирующее положение на рынке редкоземельных металлов как рычаг давления на Запад, в том числе в торговых спорах с США. Год спустя газета Financial Times (FT), ссылаясь на представителя китайских властей, заявила, что Пекин пытается выяснить, пострадает ли оборонная промышленность США, включая производство истребителя F-35, в случае вступления в силу китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов.

В октябре прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что в свете ситуации в Украине европейским оборонным компаниям придется перестраивать свои производственные линии в соответствии с ростом спроса на оружие. Однако компаниям не хватает квалифицированных работников, некоторых полупроводников и редкоземельных металлов. Также в октябре FT сообщила, что внешнеполитическое ведомство ЕС считает зависимость блока от Китая в поставках полупроводников и некоторых видов редкоземельных металлов опасной.