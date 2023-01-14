На севере Швеции обнаружен крупнейший в Европе участок добычи редких металлов, сообщила в четверг, 12 января, компания LKAB.
Уникальная находка в Швеции может снизить зависимость Европы от Китая
Компания заявила, что участок добычи металла, который примыкает к железной руде, содержит более миллиона тонн оксидов редких металлов, и пока еще полностью не известно, насколько на самом деле велики запасы редких металлов.
"Эти новые месторождения являются одними из крупнейших в нашем регионе, и они могут стать очень важным компонентом в производстве различного сырья, необходимого для "зеленой революции", - сказал генеральный директор LKAB Ян Мострём.
Министр энергетики и промышленности Швеции Эба Буш заявила, что электрификация Евросоюза, а также самообеспечение ресурсами и энергетическая независимость от России и Китая могут начаться непосредственно с вновь открытых месторождений металлов. Министр подчеркнула, что Европе необходимо укреплять свой производственный и энергетический потенциал, а также стремиться отказаться от ископаемого топлива, отдавая предпочтение экологически чистым технологиям.
Информационное агентство AP уточняет, что, даже если шведские власти разрешат использование месторождений металлов, добыча ресурсов в этом месте сможет начаться только через несколько лет.
Редкие металлы чаще всего используются в повседневных технологиях, таких как дисплеи и электромобили, а также для более специфических целях, таких как высокоточное оружие и ветряные турбины.
Страны Балтии также играют свою роль в секторе редких металлов, так как в Эстонии работает металлургическая компания Silmet, расположенная в Силламе. Это один из немногих производителей и переработчиков редких металлов за пределами Китая и единственный производитель в Европе. Поэтому очень вероятно, что открытые в Швеции ресурсы окажутся в Эстонии.
В 2020 году газета The Wall Street Journal, ссылаясь на доклад американской консалтинговой компании Horizon Advisory, написала, что Китай рассматривает свое доминирующее положение на рынке редкоземельных металлов как рычаг давления на Запад, в том числе в торговых спорах с США. Год спустя газета Financial Times (FT), ссылаясь на представителя китайских властей, заявила, что Пекин пытается выяснить, пострадает ли оборонная промышленность США, включая производство истребителя F-35, в случае вступления в силу китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов.
В октябре прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что в свете ситуации в Украине европейским оборонным компаниям придется перестраивать свои производственные линии в соответствии с ростом спроса на оружие. Однако компаниям не хватает квалифицированных работников, некоторых полупроводников и редкоземельных металлов. Также в октябре FT сообщила, что внешнеполитическое ведомство ЕС считает зависимость блока от Китая в поставках полупроводников и некоторых видов редкоземельных металлов опасной.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!