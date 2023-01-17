Сколько дней мы будем отдыхать в 2023 году?

Ближайшие праздничные выходные в новом году ждут нас в апреле, когда Латвия отмечает Пасху. В этом году праздник отмечается с 7 по 10 апреля. Пятница, 7 апреля, и понедельник, 10 апреля - это официальные выходные.

Праздничные дни будут и в мае.

1 мая - праздник труда, день созыва Учредительного собрания Латвии, официальный выходной в стране. Праздничный день выпал на понедельник.

4 мая - день восстановления независимости Латвийской Республики. В этом году красный день выпал на четверг. Правительство решило устроить четыре выходных дня подряд, поэтому в пятницу, 5 мая, - мы тоже отдыхаем. Отрабатывать этот выходной придется в субботу, 20 мая. Таким образом, выходит, что в первую неделю мая у нас будет только два рабочих дня - вторник и среда, 2 и 3 мая соответственно.

В июне страна отмечает традиционный латвийский праздник - Лиго, или Янов день. 23 и 24 июня - это пятница и суббота, а значит, предстоят длинные выходные.